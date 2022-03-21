«CODA» и «Don't Look Up» получили награды профсоюза писателей

Лос-Анджелес (США), 20 марта Фильмы «CODA» и «Не смотри вверх» получили сегодня награды за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный сценарий, соответственно, на наградах Американского союза сценаристов (WGA). «CODA», который был написан Сианом Хедером по мотивам анимационного фильма «La Famille Bélier», превзошел «Дюна», «Аллея кошмаров», «Вестсайдская история» или «галочка, галочка... Бум!» , также номинирована в категории «Лучший адаптированный сценарий». Со своей стороны, «Не смотри вверх», написанный Адамом Маккеем, получил приз в разделе «Лучший оригинальный сценарий» выше «Французская диспетчерская свободы», «Король Ричард», «Пицца с солодкой» и «Быть Рикардо». В новом виртуальном выпуске WGA из-за неопределенности, которую все еще вызывает пандемия, эти два фильма, связанные с платформами видео по запросу, одержали победу. Дело в том, что «CODA» была куплена Apple - и доступна на Apple TV - в прошлом году за 25 миллионов долларов после того, как в том же году она была удостоена награды на престижном независимом кинофестивале Sundance. Что касается «Don't Look Up», то он был спродюсирован Netflix и после выхода в декабре 2021 года вошел в «топ» самых популярных в истории платформы. Оскар будет отмечен в следующие выходные с прицелом на «Силу собаки» или «Дюна», самых номинированных, но критики не исключают возможности того, что «CODA», которая также выиграла в последнем издании премии Гильдии актеров, может удивить. Фильм с участием в основном глухих актеров и номинирован на статуэтку в разделах «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший фильм». Последний также фигурирует в качестве финалиста «Don't Look Up», но его успех крайне маловероятен. Наконец, что касается телевизионных категорий WGA, то главным победителем стал фильм «Hacks» (HBO), который получил награду за лучшую комедию и лучший новый сериал; в драматической секции триумф одержал «Преемственность». Гильермо Асабаль