Coca-Cola выделяет 17 миллионов долларов на повышение устойчивости Южной Америки к воде

Сан-Паулу, 21 марта Coca-Cola объявила, что в 2022 году она достигнет отметки в 16,5 миллиона долларов, инвестированных с 2017 года в проекты по сохранению окружающей среды, лесовосстановлению, очистке и доступу к воде в Южной Америке с целью сотрудничества в области устойчивости к воде и для предотвращение обширного и продолжительного кризиса в регионе. В интервью Efe менеджер Coca-Cola по устойчивому развитию в Южном Конусе Родриго Брито подчеркнул, что компания реализует инициативы по пополнению запасов воды по всему миру с 2007 года, и пояснил, что 15 миллионов долларов, потраченных на такие инициативы за последние пять лет в Бразилии, Аргентине, Парагвай, Чили, Парагвай, Уругвай и Боливия добавят почти 1,5 миллиона долларов к концу 2022 года. «В период с 2021 по 2022 год мы начнем и расширим 16 проектов по сохранению, лесовосстановлению и доступу к воде в шести странах Южного Конуса, которые вместе защитят более 20 000 гектаров, обеспечат питьевой водой 40 000 человек», - сказал Брито, который уточнил, что для этой цели многонациональная корпорация США за этот период объем инвестиций составит 3,3 миллиона долларов. Кроме того, к концу года компания превысит 150 000 гектаров, охраняемых инициативами по охране окружающей среды, с которыми она сотрудничает с местными органами власти и организациями гражданского общества. Таким образом, компании, которая производит более 45 миллиардов литров напитков в год в Латинской Америке, удается вернуть почти 53 миллиарда литров природе и местным сообществам. В этом отношении выделяется программа «Bolsa Floresta», в рамках которой с 2009 года она сотрудничает с «Fundação Amazônia Sustentável» для сохранения 103 000 гектаров тропических лесов Амазонии в Бразилии, затронув 40 000 человек из 504 общин в штате Амазонас и способствуя сокращению от разрушения картографированной области на 53%. Амазонка, которая охватывает девять стран, концентрирует пятую часть мировых запасов питьевой воды и является домом для крупнейшего подземного водоносного горизонта на планете объемом 162 000 кубических километров, способного обеспечить всю планету в течение 250 лет, по мнению экспертов из Федерального университета Пара (УФАУ). «Заповедная природная территория — это завод воды для города и чистого воздуха для сообщества, а также лучший климат. Вот почему мы должны изменить мнение о том, что сохранение — это расходы (...) Инвестиции в пополнение запасов воды, возврат воды, доступ к воде также являются стратегией обеспечения непрерывности бизнеса», — заявил Брито. САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС В рамках Всемирного дня водных ресурсов, 22 марта этого года, Брито отметил важность даты, установленной Организацией Объединенных Наций для содействия обсуждению темы, «которая имеет решающее значение только тогда, когда ресурсов не хватает». «Если вы достигнете состояния острой нехватки воды, истощения водоразделов и грунтовых вод, независимо от того, сколько у вас технологий (...), вам придется переместить свой дом, свой промышленный завод, свой урожай, и мы видим это в истории», - настаивал он. В этом смысле менеджер по устойчивому развитию объяснил, что «вода — это местная проблема», поскольку объем этого ресурса на планете такой же, как и миллионы лет назад, поэтому важно «сохранить и заботиться о нем» там, где это необходимо. «Я не думаю, что это постоянная проблема, но устранить нехватку воды намного сложнее, дороже и отнимает много времени, чем предотвращать ее с помощью консервации (...) Те, кто не имеет доступа к воде, теряют время, энергию и деньги, болеют, поэтому я думаю, что важно, чтобы были коллективные усилия, чтобы этого избежать, потому что одной компании недостаточно для защиты этого ресурса», - заключил он.