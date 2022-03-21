Chispazo: победные результаты в понедельник, 21 марта

Национальная лотерея общественной помощи поделилась выигрышной комбинацией розыгрыша Chispazo 21 марта этого года.

Позаботьтесь о своем билете, он очень ценен, потому что это официальное доказательство того, что вы собираете деньги в случае выигрыша, храните их в надежном месте и убедитесь, что с ним не обращаются плохо.

Помните, что у вас есть только 60 календарных дней, считая со дня после соревнования, чтобы получить приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше 8975 Chispazo составляет: 07, 11, 21, 22 и 24.

Чтобы увидеть розыгрыш этого и каждого из призов, сделанных Национальными лотерейными прогнозами, перейдите по этой ссылке.

Chispazo проводит два розыгрыша в день, с понедельника по воскресенье, поэтому вы можете принять участие в следующих мероприятиях: Chispazo de las Tres, который состоится в 15:00, и Chispazo Clásico, который состоится в 21:00.

Ознакомьтесь с обновленным списком результатов розыгрышей Chispazo, количеством призов и выигранными суммами здесь. По этой ссылке вы найдете каждого из исторических победителей розыгрыша.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Чиспазо?

Чтобы принять участие в Chispazo, вам нужно купить колесо за 10 песо, в котором пять квадратов по 28 чисел в каждом, чтобы вы могли составлять разные комбинации. Вам нужно выбрать номера, на которые вы хотите играть.

Таким же образом вы можете указать своему агенту прогноза, чтобы он вводил цифры для вас в систему, не используя рулевое колесо.

Если вы предпочитаете оставить все на волю случая, попросите своего агента по прогнозам Chispatico, система выберет для вас случайные числа.

Урна случайным образом доставит сферы с соответствующими номерами. Чтобы выиграть, номера должны совпадать с выбранными вами номерами, по крайней мере, два, чем больше совпадет, тем больше выигрыш.

Если победителей за первое место в розыгрыше нет, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими второе место, если второе место не выигрывает, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими третье место и так далее.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Она обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет прибыли тех, кого она получает.

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