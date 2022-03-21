Китай предлагает провести мирную конференцию для Африканского Рога в этом году

Найроби, 21 марта Китай хочет организовать в этом году мирную конференцию для Африканского Рога, сообщил в понедельник президент Кении Ухуру Кениата по итогам встречи со специальным посланником Пекина по этому неспокойному региону Сюэ Бином. «Кения — это держава на Африканском Роге с точки зрения мира и безопасности. Мы ценим ту важную роль, которую Кения продолжает играть в этих усилиях», — сказал китайский специальный посланник, согласно заявлению кенийского президента. Согласно официальной ноте, Сюэ «представил предложение о проведении конференции, на которой соберутся все страны региона для обсуждения мира и развития». Хотя он не уточнил дату той встречи, спецпосланник намекнул в эти выходные в заявлениях журналистам в Найроби, что она может состояться в первой половине 2022 года. Кениата, со своей стороны, заверил эмиссара, что Кения готова работать с Китаем и другими заинтересованными сторонами в поддержку регионального мира и процветания. «Они могут рассчитывать на нас как на надежных союзников и партнеров в усилиях по достижению мира, стабильности и процветания в регионе. Мы делаем это потому, что знаем, что мирный и стабильный регион Африканского Рога означает мирную и стабильную Кению», — подчеркнул президент. Президент и Специальный посланник согласились с необходимостью поиска «местных решений проблем, затрагивающих регион Африканского Рога». Кениата и Сюэ, добавлено в заявлении, также призвали различные стороны, вовлеченные в конфликты в Эфиопии, Судане, Южном Судане и Сомали, «принять диалог как лучший способ урегулирования своих разногласий». С прошлой пятницы Сюэ провел встречи с кенийскими властями в рамках африканского турне, которое также доставило его в Эритрею, Эфиопию, Джибути и Сомали. ШЕФ па/да