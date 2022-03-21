В Китае выявлено 1947 новых местных случаев заболевания covid-19

Пекин, 21 марта Китайская национальная комиссия здравоохранения объявила сегодня об обнаружении 2027 новых положительных результатов на коронавирус SARS-CoV-2 в это воскресенье, 1947 из них для местного заражения, выделив обнаруженные в Цзилине (северо-восток, 1542), Фуцзяне (юго-восток, 154) и Хэбэе (51). Органы здравоохранения также сообщили сегодня о 2942 бессимптомных случаях, 2384 — о местном заражении, хотя Пекин не считает их подтвержденными случаями, если у них нет симптомов. Общее число таких инфекций, находящихся под наблюдением, составляет 18 327, из которых 1658 происходят из других территорий. Остальные 80 случаев были обнаружены среди путешественников из-за рубежа в таких местах, как Хунань (центр, 18), Шанхай (восток, 17), Гуанси (юг, 15) и другие. Национальная комиссия здравоохранения также уточнила, что до полуночи по местному времени (16:00 по Гринвичу в воскресенье) 625 пациентов были выписаны после успешного преодоления COVID. Общее число активных инфицированных лиц в материковом Китае составляет 21 388 человек, 39 из которых являются серьезными. По данным учреждения, с начала пандемии в стране было инфицировано 132 226 человек, из которых 106 200 удалось излечиться и 4638 умерли. На сегодняшний день 2 053 069 человек, имевших тесные контакты с инфицированными лицами, находились под наблюдением врачей, из которых 336 223 человека все еще находятся под наблюдением. ШЕФ гг/ммг