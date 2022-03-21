Правительство Чили призывает парламент обсудить вопрос о помиловании заключенных протестующих

Сантьяго, Чили, 21 марта Генеральный секретарь президентства Чили Джорджо Джексон объявил в понедельник, что правительство будет рекомендовать парламенту «в срочном порядке» обсудить спорный проект амнистии для протестующих, арестованных во время волны 2019 года протесты, известные как «социальная вспышка». «Для нас это важно с точки зрения прав человека (...), и это связано с возможностью закрыть, пересмотреть и, надеюсь, залечить определенные раны, оставленные социальной вспышкой в нашем обществе», - сказал Джексон в пресс-релизе. Как только порядок «срочности» будет официально повышен, у Сената будет примерно пятнадцать дней для принятия решения по правилу, которое затем должно быть принято в Палате депутатов. Законопроект направлен на амнистию для тех, кто совершил преступления во время социальной вспышки 2019 года, волны массовых протестов, в результате которых погибло около тридцати человек, тысячи получили ранения, обвинения в нарушениях прав человека со стороны сил безопасности и многочисленные эпизоды насилия с грабежами и поджогами. Инициатива была представлена группой левых парламентариев и стала одним из самых острых вопросов за последние месяцы срока полномочий консерватора Себастьяна Пиньеры, который покинул свой пост 11 марта и отказался от проекта. В то время как правые отвергают идею прощения и утверждают, что «в Чили нет политических заключенных», левые осуждают, что во время этого социального кризиса произошла «непропорциональная реакция государства, за которой последовали массовые аресты и многочисленные уголовные разбирательства». Актуальность этой инициативы возникла из-за просьбы, с которой на прошлой неделе сенатор и предполагаемая жертва полицейского насилия Фабиола Кампиллаи обратилась к исполнительной власти с просьбой, которая добавила, что «таким образом будет обжаловано гуманитарное чувство каждого парламентария». Сначала нынешний президент, левый Габриэль Борик, позиционировал себя за одобрение амнистии без условий, но позже, во время избирательной кампании, в ноябре 2021 года, он заявил, что «недопустимо думать о помиловании для всех». Родственники задержанных, ассоциации и сторонники этого дела уже более двух лет выходят на улицы, сообщая о злоупотреблениях предварительным заключением, медленных судебных разбирательствах и использовании специального законодательства для криминализации протестов. Некоторые агентства отмечают, что нет точных данных о количестве людей, все еще находящихся под стражей, хотя в мае 2021 года прокуратура заявила, что их было 25.