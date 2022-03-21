Серро Ларго сталкивается с Серрито, стремясь уйти с последнего места

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева прибывают на эту встречу после предыдущей ничьей

Серро Ларго со счетом 1:1 против Ривер Плейт. В предыдущих 4 матчах один из них сравнял счет и потерпел поражение 3 раза.

Серрито выигрывает в результате победы над Рентистасом со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 поражения.

Серро Ларго и Серрито встретятся завтра в 19:00 (по аргентинскому времени). Встреча, соответствующая дате 6 турнира Уругвай - Апертура 2022, пройдет в муниципальном кампусе Мальдонадо.

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители дважды выиграли и закончили вничью 3 матча.

Заведение занимает 16-е место с 2 очками и 0 победами, в то время как посетитель достиг 6 единиц и занимает двенадцатое место в турнире.

Контролировать матч был назначен Диего Дунаец.

График работы Серро-Ларго-и-Серрито, в зависимости от страны

Аргентина: 19:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:00

CST в Мексике и Никарагуа: 16:00

MST в Мексике и Мексика PST: 15:00

Венесуэла: 18:00

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