Серро Ларго сталкивается с Серрито, стремясь уйти с последнего места

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева прибывают на эту встречу после предыдущей ничьей
Серро Ларго со счетом 1:1 против Ривер Плейт. В предыдущих 4 матчах один из них сравнял счет и потерпел поражение 3 раза.
Серрито выигрывает в результате победы над Рентистасом со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 поражения.
Серро Ларго и Серрито встретятся завтра в 19:00 (по аргентинскому времени). Встреча, соответствующая дате 6 турнира Уругвай - Апертура 2022, пройдет в муниципальном кампусе Мальдонадо.
В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители дважды выиграли и закончили вничью 3 матча.
Заведение занимает 16-е место с 2 очками и 0 победами, в то время как посетитель достиг 6 единиц и занимает двенадцатое место в турнире.
Контролировать матч был назначен Диего Дунаец.
График работы Серро-Ларго-и-Серрито, в зависимости от страны
- Аргентина: 19:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:00
- CST в Мексике и Никарагуа: 16:00
- MST в Мексике и Мексика PST: 15:00
- Венесуэла: 18:00
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