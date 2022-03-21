Центральноафриканская Республика начинает мирные переговоры без оппозиции

Центральноафриканская Республика, которая с 2013 года находится в разгаре гражданской войны, начала мирные переговоры в понедельник, но не приглашая повстанческие группировки, поэтому оппозиция решила бойкотировать переговоры.

Сотни людей, включая представителей правящей партии и гражданского общества, приняли участие в церемонии открытия Национального собрания.

«Мы все мобилизованы вокруг идей мира... Здесь нет запретной темы», — заявил президент Фостен Аршанж Туадера.

В конце 2020 года президент пообещал провести так называемый Республиканский диалог по примирению после своего спорного переизбрания. Цель диалога заключается в «восстановлении мира и безопасности».

Политическая оппозиция потребовала этих переговоров, но он был удивлен, когда на прошлой неделе президент объявил, что они начнутся в понедельник и продлятся всего одну неделю.

В воскресенье оппозиция в целом фактически объявила, что собирается бойкотировать переговоры, потому что повстанцы не были приглашены.

По мнению региональных и дипломатических экспертов, вероятность улучшения безопасности в стране без участия этих групп невелика.

Оппозиционные партии также жаловались на то, что в повестке дня не упоминается «вопрос о послевыборном кризисе».

Менее трети избирателей смогли проголосовать в декабре 2020 года, поскольку большая часть страны находится в руках вооруженных группировок.

Центрально-Африканская Республика, классифицированная ООН как вторая наименее развитая страна в мире, находится в разгаре кровопролитной гражданской войны после государственного переворота в 2013 году.

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