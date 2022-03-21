Кассация отказала в удовлетворении ходатайств о назначении испытательного срока и распорядилась о выплате «ньокки» в государственной больнице

Федеральная кассационная палата по уголовным делам решила отказаться от «условного срока» и распорядилась провести устное и публичное судебное разбирательство, чтобы выяснить, почему государственная больница выплачивает зарплату работникам ньокки. Один из обвиняемых, стремящихся избежать судебного разбирательства, был бывшим аудитором учреждения; другой, один из сотрудников, которого обвиняют в получении такой зарплаты без посещения медицинского центра. События произошли в период с 2013 по 2017 год в Национальной больнице доктора Бальдомеро Соммера, ведущем учреждении по уходу и лечению болезни Хансена - проказы.

Согласно решению, вынесенному Infobae, судья Густаво М. Хорнос единолично подтвердил решения первой и второй инстанции и распорядился отказать в приостановлении судебного разбирательства по просьбе государственных служащих, обвиняемых в мошенничестве с государственной администрацией. Официальная защита двух подсудимых предлагала такой выход, но обвинение во всех инстанциях выступило против этого. Дело дошло до высшего федерального уголовного суда страны.

Все относится к тем, которые произошли в Национальной больнице доктора Бальдомеро Соммера, посвященной национальному лечению проказы. Расследование направлено на установление случаев нерегулярных назначений сотрудников, которые не выполняли свои функции. Среди обвиняемых — бывший аудитор заведения Густаво Порсель и один из сотрудников Карлос Альберто Тирабоски, который добивался условного срока.

Тирабоски обвиняется в том, что он «не присутствовал с 22 ноября 2013 года по 10 июля 2017 года без каких-либо оснований на должность, на которую он был назначен административным аналитиком Национальной больницы доктора Бальдомеро Соммера; но получал зарплату, соответствующую той функции, которую он должен был выполнять. ежедневно, причиняя ущерб государственной администрации в размере примерно 1 257 260 долл. США на тот момент, что на тот момент составляло бы примерно 150 000 долл. США», - говорится в причинах.

Это был не единственный факт. «С января 2015 года по 4 апреля 2017 года г-жа Эльза Беатрис Борги, которая была административным персоналом Национальной больницы доктора Бальдомеро Соммер в партии Генерала Родригеса, не ходила неоправданно на свое рабочее место или выполняла задачи в больнице, однако она продолжала зарабатывать в тот больничный период все зарплаты соответствует уровню «D», класс «0» (декрет № 2098/08, по причине которого причинен ущерб государственной администрации, в размере примерно 273 779 долларов США)».

Здание Комодоро Пи (Адриан Эскандар)

Расследования указывают на Густаво Эдуардо Фелипе Порселя, аудитора Национальной больницы доктора Бальдомеро Соммера; и Хосе Луиса Иррасабаля, который занимал должность руководителя отдела кадров этой больницы. «Оба назначили Максимилиано Тирабоски на должность уровня «С» в SINEP 30 декабря 2013 года и 30 декабря 2014 года, не выполнив требования к выслуге лет, необходимые для занятия этой должности». Согласно постановлению, «описанные факты были сформулированы в преступлении мошенничества против государственной администрации, которое дважды повторялось в качестве необходимого участника в реальной конкуренции с соавтором преступления незаконного назначения».

После подтверждения обвинений дело должно было быть передано в суд. Но официальная защита Порселя и Тирабоши подала апелляцию. Оба допрашивались как с государственными должностными лицами.

Статья 77 Уголовного кодекса предусматривает, что «термины «государственное должностное лицо» и «государственный служащий», используемые в настоящем Кодексе, означают любого, кто случайно или постоянно участвует в осуществлении государственных функций путем проведения всенародных выборов или назначения компетентного органа». Закон об общественной этике предусматривает «любую временную или постоянную, оплачиваемую и почетную деятельность, осуществляемую лицом от имени государства или на службе государства или его образований на любом из его иерархических уровней».

А статья I приложения I к Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией (утверждена Законом № 24759) предусматривает, что «для целей настоящей Конвенции «а) «публичная функция» означает любую временную или постоянную деятельность, оплачиваемую или почетную, осуществляемую физическим лицом от имени государства или в b) «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО», «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО» или «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ»: любое должностное лицо или служащий государства или его субъектов, включая тех, кто был выбран, назначен или избран для осуществления деятельности или функций от имени государства или на государственной службе на всех своих иерархических уровнях».

«Таким образом, очевидно, что при определении субъектов, на которые распространяются нормы, они не проводят никаких различий с точки зрения иерархии» и что «правило, скорее всего, охватит всех представителей государства», - заявил судья Хорнос.

Факт имеет ключевое значение: Уголовный кодекс устанавливает, что «лицо, обвиняемое в преступлении публичного действия, наказуемом тюремным заключением или тюремным заключением на срок не более трех лет, может ходатайствовать о приостановлении судебного разбирательства», предлагая взамен «позаботиться о причиненном ущербе в максимально возможной степени, не подразумевая признание или признание соответствующей гражданской ответственности». Но этот вариант не распространяется на государственных должностных лиц.

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