Карлос Вела снова забивает, а LAFC уверенно ходит

Лос-Анджелес (США), 21 марта Мексиканец Карлос Вела снова одержал в это воскресенье еще одну победу над футбольным клубом «Лос-Анджелес» (LAFC), который после четырех раундов нового сезона MLS остается непобежденным: три победы и одна ничья. LAFC завершили свою вторую победу подряд, вернувшись домой из «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1. Канадская команда вышла вперед на 12-й минуте с голом Тристана Блэкмона, но LAFC отреагировали двумя голами Райана Холлингсхеда и одним от Велы после отказа вратаря соперника. LAFC лидирует в Западной конференции с 10 очками вместе с «Реалом Солт Лэйк», который в субботу обыграл Nashville SC 2:1. В воскресенье было сыграно еще два матча. С голом уругвайца Диего Фагундеса ФК Остин сыграл вничью дома со счетом 1:1 против ФК «Сиэтл Саундерс», в то время как Коламбус Крю, который остается непобежденным, поцарапал ничью со скидкой и на выезде против «Нью-Йорк Ред Буллз» благодаря голу Дарлингтона Нагбе «в крайнем случае». В субботних матчах выделялся новый хит «Интер Майами», который потерпел три поражения подряд и пока не знает, каково побеждать в этом сезоне. Интер Майами проиграл ФК Цинциннати 3-1 и до сих пор имеет только одно очко, но, по крайней мере, у них есть утешение, что аргентинский Гонсало Игуаин забил свой первый гол в сезоне в эту субботу. Еще одним премьером в качестве бомбардира этого курса стал уругваец Факундо Торрес, который с головой привел «Орландо Сити» к ценной победе на выезде над мексиканцем Хавьером «Чичарито» Эрнандесом «Лос-Анджелес Гэлакси». После хорошего старта с двумя победами подряд «Гэлакси» одержали два поражения подряд. Футбольный клуб «Нью-Йорк Сити», чемпион прошлого сезона, на этот раз проиграл со счетом 0:2 с филадельфией Юнион, которая является лидером Восточной конференции с 10 очками и еще не знает поражения. На Востоке, помимо Филадельфии и Колумбуса, Chicago Fire FC остается непобежденным, который обыграл Спортинг Канзас-Сити со счетом 3:1. Чикаго также с радостью увидел первый гол в MLS швейцарца Кшердана Шакири, который забил пенальти. Еще одна команда, которая завершила день с широкой улыбкой, была Charlotte FC. После впечатляющего домашнего дебюта (почти 75 000 зрителей, самая большая посещаемость стадиона за всю карьеру MLS) Шарлотта одержала первую победу в своей недавно открытой карьере, победив New England Revolution со счетом 3:1. Самый захватывающий матч уик-энда сыграли «Атланта Юнайтед» и «Монреаль». Канадцы разместили 1:3 благодаря пенальти гондурасца Ромелла Киото, но Атланта, которая начала побеждать с голом венесуэльца Джозефа Мартинеса, сравняла матч, сыграв с десятью и на последних минутах благодаря голу аргентинца Тиаго Алмады и голу в дисконте и пропущенному Брукс Леннон. Однако большой фигурой дня стал колумбийско-американец Хесус Феррейра, который за 10 минут достиг высоких частот, чтобы сформировать разгром «Даллас» со счетом 4:1 против «Портленд Тимберс». Кроме того, «Торонто» победил «Ди Юнайтед» со счетом 2:1 с голом испанца Алехандро Посуэло; «Миннесота Юнайтед» победила Сан-Хосе Эртквейкс со счетом 1:0 с голом парагвайца Луиса Амарильи; а Хьюстон Динамо и Колорадо Рапидс сыграли вничью со счетом 1:1.