Карлос Барраса отвечает Ванессе Лопес, которая напомнила ему, что у него две дочери, а не одна: «Любить одну больше, чем другую, было бы отвратительно»

Ведущие America Hoy спросили Карлоса Баррасу о его бывшей партнерше Ванессе Лопес, которая напомнила ему, что у него две дочери, а не одна. Это после того, как Гаэла Барраса выиграла корону на Мисс Перу Ла Пре. Хотя консультация ему была довольно неудобна, художник уточнил, что он не предпочитает ни одного из своих малышей, и просто кто-то считает, что это отвратительно.

«Ни для кого не секрет, что у меня две дочери и двух моих дочерей я люблю их одинаково... Любить одну дочь больше, чем другую, было бы отвратительно, невозможно в моем случае. Я одинаково люблю обеих своих дочерей. К сожалению, они разнятся много лет, Гаэле 14, а Эмилиане 2, но это не значит, что я не хочу , чтобы Эмилиана, такой ребенок и которая идентична нам, это копия моей матери, ее бабушки, чтобы я предпочла ее. У меня никогда не было бы предпочтения одному или другому», — сказала певица.

Оно также ответило на утверждение Ванессы, которая говорит, что не забирает дочь и не тратит на нее время. «Есть вещи, о которых вы не знаете, и мне не нужно рассказывать общественности, но я могу вам сказать, что на прошлой неделе меня госпитализировали в клинику для неотложной помощи, у меня зарезервированный диагноз... Я разместил это в своих сетях, но я сделал это не для того, чтобы сказать, что поэтому я не вижу свою дочь», - пояснил он.

ЧТО СКАЗАЛА ВАНЕССА ЛОПЕЗ?

Несколько дней назад Ванесса Лопес набросилась на Карлоса Баррасу через свои социальные сети. Здесь молодая женщина сделала неожиданный комментарий о коронации Гаэлы Барразы в Miss Peru La Pre .

«Все мило, все красиво, но я напоминаю вам, что у вас две дочери, а не одна. Ту, которую вы не забирали или не посещали две недели назад, потому что вы всегда перестаете «заболевать». Почему же тогда спрос на посещения? Если вы продолжите нарушать график», — сказал Лопес.

КАРЛОС БАРРАСА ЗАЩИЩАЕТ СВОЮ ДОЧЬ ГАЭЛУ ОТ КРИТИКИ

Карлос «Томате» Барраса принял лицо за свою дочь Гаэлу Баррасу после ее спорной коронации в Мисс Перу Ла Пре с Кьяра Вилланелла и Алондра Уарак, дочери Кейко Фухимори и Нильвер Уарак соответственно.

Певица выступала на съемочной площадке En boca de todos несколько дней назад и не стеснялась комментировать постоянную критику, которую получают так называемые «дочери знаменитых» и обвинения в предполагаемом фаворитизме со стороны некоторых бывших кандидатов.

Тула Родригес начала с того, что спросила певицу: «Вам не кажется, что это совпадение, что из четырех победителей трое от родителей, общественность знает? »

Столкнувшись с этим, сальса заверил, что тоже задал себе тот же вопрос, но все это было бы простым совпадением, потому что победители также обладают достаточным талантом, чтобы представлять Перу на конкурсах красоты.

«Точно так же, как вы задали мне этот вопрос, я сам задал его себе. Это отличное совпадение (...) Если вы добавите к этому добавленную стоимость красоты, которую имеют трое, в чем проблема? если все трое красивые, экстравертные, хорошо говорят, хорошо образованы, то о чем мы говорим», - сказал он.

Наконец, она сказала, что ее 14-летний первенец был в других модельных академиях, чтобы подготовиться и поступить в Miss Peru La Pre. Кроме того, он дал понять, что критика не влияет на него, а на дочь, и попросил, чтобы они перестали ее оскорблять.

«Скажи мне, чего ты хочешь, у меня нет проблем и я купаюсь в масле, но с моей дочерью и другими девочками не связывайся (...) Девочкам не нужно сдаваться. Это вопрос обучения », - очень твердо сказала она.

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