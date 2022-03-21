Тангана подготовит проект с видеоклипами своих последователей во время Vive Latino 2022

Imagen de archivo de C. Tangana, cantante y compositor español de música trap. EFE/Armando Arorizo

До своего успешного вечера на Foro Sol во время Vive Latino 2022 известный испанский певец и автор песен К. Тангана поделился со своими последователями своим желанием, потому что он отправил несколько видео их презентации в культовом recento, который находится в Мехико.

Это было за несколько часов до его презентации, что переводчик You остановил меня от желания, через свой аккаунт в Twitter, приложить электронное письмо с просьбой отправить ему видео его успешной ночи в CDMX.

«Привет, малыши, это одиссея, чтобы взять это боло по всему миру, но мы, наконец, собираемся на премьеру в Vive Los, которые приходят сегодня, чтобы записать меня и записать вас, когда звучит слишком много, и вы отправляете его мне: demasiadasmujeres@littlespainla.com Osamo давайте наслаждаемся ciaaao», - сказал он в своем Twitter.

К. Тангана попросил несколько видеороликов его презентации на Sol Forum Фото: Twitter/ @c_tangana

До сих пор исполнитель из Мадрида, Испания, не дал никаких первоначальных предпосылок относительно того, что он мог бы сделать с мультимедиа, которые ему присылают мексиканские поклонники.

Следует помнить, что во время второго свидания Vive Latino 2022 испанский исполнитель выступал в качестве одного из звездных артистов индийской сцены, где их с огромными эмоциями приняли чуть более 75 тысяч человек.

Испанец во время своей презентации порадовал своих последователей песнями своего последнего звукозаписывающего лейбла El Madrileño: Atheist, Me Maten, Ungovernable, Los Tontos, Tranquilísimo и, конечно же, его успехом, Вы остановили меня от желания. В конце своего появления испанского певца приветствовали те, кто присутствовал на крике: «Пучо, брат, ты уже мексиканец».

C Tangana выступил на Vive Latino 2022, чтобы исполнить свой последний звукозаписывающий материал El Madrileño перед аудиторией, которая ждала его несколько часов до этого (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Точно так же реакция на его презентацию на 21-м выпуске Vive Latino не заставила себя долго ждать в социальных сетях, некоторые фанаты поделились своими клипами с шоу 31-летнего исполнителя на Foro Sol и, кроме того, воспользовались платформой Twitter, чтобы попросить его о сольном выступлении на какое-то музыкальное место в Мехико.

«Мы все требуем проведения мероприятия в Cdmx, но вы одни», «Вы лучшие, я не видел такого великолепного шоу в течение многих лет, я люблю вас», «Ваше шоу было самым крутым за всю ночь, мы хотим концерт в CDMX! » и «Моя любимая ночь и жизнь спасибо за то, что наполнили наши сердца вашими песнями и ваше присутствие на Vive latino, 2022», - вот некоторые из комментариев, восстановленных в его Twitter.

В рамках своего тура Sin Cantar и Afinar Tour, в землях ацтеков, испанский исполнитель выступит на другом международном фестивале, таком как Tecate Pal Norte 2022, который состоится 1 апреля в парке Фундидора в Монтеррее, Нуэво-Леон.

C Tangana выступил на Vive Latino 2022, чтобы исполнить свой последний звукозаписывающий материал El Madrileño перед аудиторией, которая ждала его несколько часов до этого (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Следует помнить, что в конце 2019 года, когда был записан последний визит К. Танганы в Мексику, и по этому случаю он участвовал в El Coca-Cola Flow Flow Fes t.

Точно так же во время своего визита в Мексику певец You перестал любить меня, а Демасиадас мухерес назвал страну своим вторым домом: «Мексика - моя вторая страна. Я люблю Мексику. Это очень хорошие отношения, которые были прерваны из-за COVID, поэтому я надеюсь, что они скоро разрешат мне посетить», - подчеркнул он в интервью порталу Sin Embargo.

Кроме того, в своей речи на мексиканском новостном сайте он напомнил, что в этом массовом мероприятии его участие было ограничено по времени, и что позже фестиваль городской музыки пригласил его последователей на частное мероприятие, чтобы компенсировать короткое время, проведенное им на Flow Fest.

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