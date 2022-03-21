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Россия

Тангана подготовит проект с видеоклипами своих последователей во время Vive Latino 2022

Перед успешным вечером во время Vive Latino 2022 испанский переводчик попросил своих мексиканских последователей прислать ему несколько видеозаписей его выступления на Foro Sol

Newsroom Infobae

21 март 2022
Imagen de archivo de C. Tangana, cantante y compositor español de música trap. EFE/Armando Arorizo
Imagen de archivo de C. Tangana, cantante y compositor español de música trap. EFE/Armando Arorizo

До своего успешного вечера на Foro Sol во время Vive Latino 2022 известный испанский певец и автор песен К. Тангана поделился со своими последователями своим желанием, потому что он отправил несколько видео их презентации в культовом recento, который находится в Мехико.

Это было за несколько часов до его презентации, что переводчик You остановил меня от желания, через свой аккаунт в Twitter, приложить электронное письмо с просьбой отправить ему видео его успешной ночи в CDMX.

«Привет, малыши, это одиссея, чтобы взять это боло по всему миру, но мы, наконец, собираемся на премьеру в Vive Los, которые приходят сегодня, чтобы записать меня и записать вас, когда звучит слишком много, и вы отправляете его мне: demasiadasmujeres@littlespainla.com Osamo давайте наслаждаемся ciaaao», - сказал он в своем Twitter.

К. Тангана попросил несколько видеороликов его презентации на Sol Forum Фото: Twitter/ @c_tangana
К. Тангана попросил несколько видеороликов его презентации на Sol Forum Фото: Twitter/ @c_tangana

До сих пор исполнитель из Мадрида, Испания, не дал никаких первоначальных предпосылок относительно того, что он мог бы сделать с мультимедиа, которые ему присылают мексиканские поклонники.

Следует помнить, что во время второго свидания Vive Latino 2022 испанский исполнитель выступал в качестве одного из звездных артистов индийской сцены, где их с огромными эмоциями приняли чуть более 75 тысяч человек.

Испанец во время своей презентации порадовал своих последователей песнями своего последнего звукозаписывающего лейбла El Madrileño: Atheist, Me Maten, Ungovernable, Los Tontos, Tranquilísimo и, конечно же, его успехом, Вы остановили меня от желания. В конце своего появления испанского певца приветствовали те, кто присутствовал на крике: «Пучо, брат, ты уже мексиканец».

C Тангана в Виве Латино
C Tangana выступил на Vive Latino 2022, чтобы исполнить свой последний звукозаписывающий материал El Madrileño перед аудиторией, которая ждала его несколько часов до этого (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Точно так же реакция на его презентацию на 21-м выпуске Vive Latino не заставила себя долго ждать в социальных сетях, некоторые фанаты поделились своими клипами с шоу 31-летнего исполнителя на Foro Sol и, кроме того, воспользовались платформой Twitter, чтобы попросить его о сольном выступлении на какое-то музыкальное место в Мехико.

«Мы все требуем проведения мероприятия в Cdmx, но вы одни», «Вы лучшие, я не видел такого великолепного шоу в течение многих лет, я люблю вас», «Ваше шоу было самым крутым за всю ночь, мы хотим концерт в CDMX! » и «Моя любимая ночь и жизнь спасибо за то, что наполнили наши сердца вашими песнями и ваше присутствие на Vive latino, 2022», - вот некоторые из комментариев, восстановленных в его Twitter.

В рамках своего тура Sin Cantar и Afinar Tour, в землях ацтеков, испанский исполнитель выступит на другом международном фестивале, таком как Tecate Pal Norte 2022, который состоится 1 апреля в парке Фундидора в Монтеррее, Нуэво-Леон.

C Тангана в Виве Латино
C Tangana выступил на Vive Latino 2022, чтобы исполнить свой последний звукозаписывающий материал El Madrileño перед аудиторией, которая ждала его несколько часов до этого (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Следует помнить, что в конце 2019 года, когда был записан последний визит К. Танганы в Мексику, и по этому случаю он участвовал в El Coca-Cola Flow Flow Fes t.

Точно так же во время своего визита в Мексику певец You перестал любить меня, а Демасиадас мухерес назвал страну своим вторым домом: «Мексика - моя вторая страна. Я люблю Мексику. Это очень хорошие отношения, которые были прерваны из-за COVID, поэтому я надеюсь, что они скоро разрешат мне посетить», - подчеркнул он в интервью порталу Sin Embargo.

Кроме того, в своей речи на мексиканском новостном сайте он напомнил, что в этом массовом мероприятии его участие было ограничено по времени, и что позже фестиваль городской музыки пригласил его последователей на частное мероприятие, чтобы компенсировать короткое время, проведенное им на Flow Fest.

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