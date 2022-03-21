Большинство новичков Бразилии ждут, когда Чили и Боливия думают о Катаре 2022

Рио-де-Жанейро, 21 марта Самые начинающие игроки из числа тех, кого Бразилия вызвала на матчи против Чили и Боливии на отборочные турниры Катар 2022 года, надеются иметь возможность сыграть в обоих матчах и удивить, с намерением быть засчитанными в финальном составе на чемпионат мира. Об этом заявили вингер Гильерме Арана, игрок «Атлетико Минейро», и Габриэль Мартинелли, нападающий английского «Арсенала», на виртуальной пресс-конференции, которую они дали в этот понедельник, когда они встречались с Канариньей на матчах четверга с Чили на стадионе Маракана и с Боливией 29 марта в Ла-Пасе. Оба были членами бразильской команды, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и поднялась до абсолюта. Мартинелли впервые был вызван в команду под руководством Тите, а Арана получит второй шанс. «Эти матчи — важные испытания. Совсем скоро чемпионат мира. Нам нужно воспользоваться этими возможностями. Большинство новичков должны воспользоваться тренировками и тому, чему нас могут научить те, у кого больше всего опыта», - сказал вингер, который в прошлом году был чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Арана сказал, что, поскольку он уже был вызван один раз и уже не так стесняется, он чувствует себя немного комфортнее в абсолютной сборной Бразилии, которую он квалифицировал как «большую семью» из-за способности принимать гостей, тем более что он совпал с несколькими игроками в базовых категориях Canarinha. «Мне нужно показать, чем я занимаюсь в своем клубе. Придумывать нечего. Тите уже знает меня и знает мои характеристики. Если появится возможность, я воспользуюсь ею и для этого мне нужно следить за своей работой», - сказал он. Арана сказал, что не чувствует себя в невыгодном положении, потому что все еще находится в бразильском клубе и вынужден бороться за позицию с вингерами, которые играют в самых важных лигах мира. «Думаю, что независимо от того, в каком клубе я участвую, будь то в Европе или Бразилии, я должен показывать свои работы. Я оставляю сомнения профессору Тайту. Я сосредоточен на своей работе и, если появится возможность, воспользуюсь ею», - сказал он. Точно так же Мартинелли заявил, что покажет все лучшее, что у него есть, особенно хорошую работу, которую он проделал в «Арсенале», чтобы «завоевать свое пространство» в сборной Бразилии. «Есть много качественных игроков, но я собираюсь посвятить себя максимуму и постараюсь найти это место. Оказаться здесь — детская мечта. Думаю, каждый футболист всегда мечтает играть за сборную. Мне удалось выйти на главную, и я буду усердно работать, чтобы выиграть эту квоту (для Катара)», - сказал он. Мартинелли признал, что лидирующие места Бразилии на чемпионате мира в Катаре являются одними из самых спорных, так как ему приходится конкурировать с такими игроками, как Неймар, Винисиус, Ричарлисон, Габриэль Хесус или Рафинья. «Возможность играть внутри и снаружи может помочь мне (быть в финальном списке). Я могу работать на обеих позициях. Я собираюсь бороться за эту квоту», - сказал он. Он добавил, что задолго до посещения Олимпийских игр планирует защищать бразильскую команду, а не сборную Италии, которую он мог бы призвать за двойное гражданство. ШЕФ см/мег/автомобиль