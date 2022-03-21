Прибыль бразильской транснациональной корпорации JBS выросла на 345% в 2021 году

Рио-де-Жанейро, 21 марта Бразильская транснациональная компания JBS, одна из крупнейших продовольственных компаний в мире, получила чистую прибыль в размере 20 486,6 миллиона реалов в 2021 году (около 4 181 миллиона долларов по текущему обменному курсу), что на 345,5 процента больше, чем в 2020 году, согласно годовому балансу выпущен в понедельник. Компания закрыла 2021 год с рекордной выручкой, оборот которой составил 350 695 миллионов реалов (71 570,4 миллиона долларов), что на 29,8% больше по сравнению с 2020 годом, благодаря увеличению продаж на внутреннем рынке, которые составили 74,8% от общего объема продаж по сравнению с 25,2%, оставленными экспортом. Согласно балансу, в четвертом квартале 2021 года транснациональная компания зафиксировала прибыль в размере 6 473 млн реалов (1321 млн реалов), что на 5,3% больше, чем в период с октября по декабрь 2020 года, но со снижением на 14,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Скорректированная валовая операционная прибыль (EBITDA) также побила рекорд в 2021 году, увеличившись на 54,5% по сравнению с 2020 годом, достигнув 45 662 млн реалов (9 318 млн долларов). «Эти результаты подтверждают наше операционное превосходство, отличную работу 250 000 наших сотрудников и способность обеспечивать как краткосрочную прибыль, так и рост», - сказал в отчете Джилберто Томазони, генеральный директор JBS по всему миру. По словам высшего руководства, 2021 год ознаменовался «консолидацией основ» роста компании на ближайшие годы за счет ряда инвестиций, которые позволили диверсифицировать ее продукты. В общей сложности транснациональная корпорация инвестировала 2,1 миллиарда долларов в покупку семи компаний (Vivera, Huon, Rivalea, Biotech Foods, Kerry Meats and Meals, King's Company и копченое мясо Sunnyvalley). В отчете отмечается, что по состоянию на декабрь 2021 года валовой долг компании составлял 16 578 млн долларов, что на 30% больше, чем на конец 2020 года (12 682 млн долларов). Бразильская группа, представленная более чем в 20 странах, включая Бразилию, США, Канаду, Великобританию, Австралию и Китай, имеет диверсифицированный портфель продуктов, начиная от свежего и замороженного мяса и заканчивая готовыми к употреблению блюдами. Многонациональная корпорация также продает кожу, гигиенические и чистящие средства, коллаген и биодизель, среди прочего, которые распределяются среди потребителей почти в 200 странах. Его бренды включают Свифт, Фрибой, Сиара, Матуратта, Кабанья Лас-Лилас, Пилигримс-Прайд, Голд Кист Фармс, Пирс, 1855 год, Мой Парк и Биг Франго и другие. ШЕФ коврик/см/копия