Бразильский архипелаг и Neoenergia продвигаются по плану электромобильности

Ресифи (Бразилия), 21 марта Бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья и Neoenergia, дочерняя компания испанской группы Iberdrola, в понедельник добился прогресса в консолидации своего плана электромобильности с появлением парка транспортных средств и объявлением о дополнительных поставках станций. На мероприятии в штаб-квартире правительства Пернамбуку, штата, который осуществляет юрисдикцию над архипелагом, губернатор Паулу Камара запустил проект «Trilha Verde» (Зеленый путь), в рамках которого на острова будут отправлены 18 электромобилей и построено 12 пунктов снабжения. «Мы очень полны решимости двигаться вперед в этом вопросе, желая продвигать подобные действия по всей Бразилии», - сказал Камара, имея в виду региональный закон, который запрещает въезд на остров неэлектрических транспортных средств с августа 2023 года. В течение следующих 7 лет острова надеются внедрить и внедрить большой парк электромобилей, чтобы, начиная с 2030 года, полностью ограничить движение автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Инициатива также включает строительство 2 солнечных электростанций с системой хранения произведенной электроэнергии, которая будет использоваться в ночное время транспортными средствами. В парк новых транспортных средств, которые будут отправлены на этой неделе из Ресифи, региональной столицы, были включены 4 багги, это тип автомобиля из-за его характеристик приключенческого туризма, который чаще всего используется на острове, даже для частной мобилизации его жителей. Среди учреждений, участвующих в проекте, - Федеральный университет Пернамбуку, французская автомобильная транснациональная компания Renault и бразильский производитель электродвигателей WEG. «Речь идет о реализации устойчивого развития в такой охраняемой экосистеме, как Норонья, и внесении решительного вклада в процесс декарбонизации в различных экономических сегментах архипелага», — сказал Сауло Кабрал, президент Neoenergia Pernambuco. ШЕФ грм/мат/улл