Боррель: «То, что происходит в Мариуполе — это массовое военное преступление»

Брюссель, 21 марта Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Россия совершает «много военных преступлений» на Украине и назвал происходящее в Мариуполе на юго-востоке страны «массовым военным преступлением». «Россия действительно совершает много военных преступлений, мы должны сказать это слово. То, что происходит в Мариуполе, - это массовое военное преступление, уничтожающее все, бомбардировки и убийства всех без разбора», - сказал Боррелл прессе по прибытии в Совет министров иностранных дел ЕС. «Это ужасная вещь, мы должны осудить это самым решительным образом», - добавил он о ситуации в Мариуполе, который уже более двух недель осаждается российскими войсками под сильным обстрелом. Боррель заверил, что город «полностью разрушен, а люди гибнут». Он заявил, что ЕС будет продолжать «поддерживать Украину всеми нашими ресурсами» и думать о том, какие новые санкции они могут продвигать, «особенно в отношении энергетики». Позже, вместе с министрами обороны общин, они обсудят в видеоконференции с главой обороны Украины Алексеем Резниковым, «как мы можем продолжать помогать». На вопрос о предполагаемом использовании Россией гиперзвуковых ракет на Украине Боррелл ответил: «Да, они это делают», добавив, что она «использует весь свой военный потенциал». «Проблема в том, что они используют военный потенциал против гражданского населения. Это не война, это массовое разрушение страны без учета законов войны. Потому что война также имеет правила», — подчеркнул Боррелл. Для главы общественной дипломатии «важно сказать, что с юридической точки зрения международные суды уже осудили это вторжение» и что «морально» Россия «потеряла всякую основу, потому что ее действия полностью выходят за рамки всевозможных законов, регулирующих войну». «Это не война, это уничтожение людей, которые невероятно страдают», - настаивал он, считая, что «Россия, и ее президент Владимир Путин, заслуживают самого решительного осуждения цивилизованного мира». Боррелл также заявил, что надеется, что сегодня министры иностранных дел и обороны ЕС одобрят так называемый «Стратегический компас» - новую стратегию обороны и безопасности сообщества на ближайшие десять лет. «Это не ответ на украинскую войну, но это часть ответа», - сказал он. Он пояснил, что они работали над этим документом в течение последних двух лет и что, когда они начали процесс, «мы не могли себе представить, что в последний момент принятия ситуация будет настолько плохой и что Европа столкнется с таким вызовом». «Настало время задуматься о будущем способности Европы решать такие проблемы, как война. Поэтому государства-члены должны будут наращивать свой военный потенциал, делать это скоординированным образом», — подчеркнул он. Он заявил, что, будучи главой Общей политики безопасности и обороны, «мы будем работать над тем, чтобы вместе быть сильнее в военном отношении и использовать наши возможности более скоординированным образом». Он также отметил, что они продолжат оказывать поддержку Украине вторым траншем Европейского фонда поддержки мира (FEAP), из которого ЕС уже выделил 500 миллионов евро на финансирование летальных и несмертоносных военных материалов для украинцев, и из которых Боррель предложил использовать еще 500 миллионов евро на эти цели. ШЕФ рджа-дрс/кошка/джгб (фото) (видео) (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)