Боливия все еще находится в стадии деэскалации, и 51,3% вакцинированы от covid

Ла-Пас, 21 марта Боливия все еще находится в состоянии деэскалации случаев заражения COVID-19 четвертой волны, и 51,3% уже имеют две дозы вакцины от коронавируса, согласно информации, содержащейся в последнем отчете Министерства здравоохранения. Министр здравоохранения Джейсон Ауза указал в понедельник, что, несмотря на небольшое увеличение числа случаев заболевания на прошлой неделе, на этой неделе зарегистрировано снижение числа инфекций на 3%. Министр пояснил, что четыре департамента из девяти стран зарегистрировали рост положительных случаев на этой эпидемиологической неделе. Амазонка Пандо сообщила о росте числа инфекций на 220% на этой эпидемиологической неделе по сравнению с предыдущей неделей, Кочабамба увеличилась на 90%, Тариха на 50% и Ла-Пас на 20%, по данным Auza. В то время как остальные шесть регионов сообщили о снижении заболеваемости, восточная часть Санта-Крус, наиболее пострадавшая от пандемии, сообщила о сокращении на 40%, а Амазонка Бени на 21%. Аналогичным образом, в Чукисаке число инфекций снизилось на 21%, в высокогорных районах Потоси - на 40%, а в Оруро - на 53% меньше случаев по сравнению с прошлой эпидемиологической неделей. На основе этих данных в Боливии накопилось 899 787 случаев инфицирования и 21 483 случая смерти, с тех пор как в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания в марте 2020 года. Таким же образом, было зарегистрировано в общей сложности 818 859 пациентов, выздоровевших от болезни, 59 445 случаев все еще активны, а летальность остается на уровне 0,7%. Ауза подчеркнула, что в стране все еще продолжается деэскалация случаев четвертой волны пандемии и осветила результаты плана вакцинации против COVID-19, который начался в стране в январе прошлого года. Министр сказал, что охват вакцинацией первыми дозами достигает 65,1%, в то время как при полной схеме, то есть в двух дозах, уже учитывается 51,3% вакцинируемого населения старше 5 лет. В докладе подчеркивается, что было применено 6 048 488 первых доз, 4 753 350 вторых доз, 1 176 026 третьих доз и 994 961 разовая доза, что в общей сложности уже составляет более 12,9 вакцин, используемых населением. Четвертая волна имела самый критический момент между концом декабря и началом января, когда регистрировалось более 14 000 случаев заражения в день. Некоторые местные власти говорили об «окончании» четвертой волны инфекций, но Министерство здравоохранения все еще удерживает страну в деэскалации случаев заболевания.