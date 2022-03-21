Boeing сожалеет об аварии в Китае и готов помочь в расследовании

Нью-Йорк, 21 марта Boeing пожалел в понедельник о крушении одного из своих самолетов модели 737-800 на юге Китая, заявил, что поддерживает авиакомпанию China Eastern, которая им управляла, и заявил, что готов помочь китайским властям в расследовании. «Наши мысли с пассажирами и экипажем китайского восточного рейса MU 5735», - сказал Efe представитель американского производителя через несколько часов после того, как самолет разбился со 132 пассажирами в провинции Гуанси по пока неизвестным причинам. Boeing «работает с авиакомпанией», оставаясь «на связи» с Национальным советом по безопасности перевозок США и имеет команду технических экспертов, «готовых оказать помощь в расследовании» от Управления гражданской авиации Китая, добавил он. Согласно данным, опубликованным властями, и видеороликам, показанным в государственных СМИ страны, 737-800, которому было почти семь лет и который проехал менее двух часов, устремился через гору примерно через пятьдесят минут полета. Китайская государственная сеть добавила, что спасательные команды направились на место происшествия и что авария, которая считается самой серьезной катастрофой гражданской авиации в Китае с 2010 года, вызвала лесной пожар в округе Тэн города Учжоу, Гуанси. В последние годы Boeing пережил серьезный кризис из-за пандемии и аварий двух самолетов 737-MAX - модели, отличной от той, что сегодня обрушилась на Китай, - в Эфиопии и Индонезии, в результате чего погибло почти 350 человек и привело к тому, что модель была парализована во всем мире в течение нескольких месяцев.