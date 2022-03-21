Бока против реки: Луис Адвинкула и его яростные действия, которые беспокоили DT Xeneize и обусловили его перемены

Бока против реки: Луис Авинкула был на грани изгнания в суперклассике на сегодняшний день 7 Кубка аргентинской лиги 2022 года, который состоялся в воскресенье, 20 марта, на стадионе Monumental Антонио Веспучио Либерти в Буэнос-Айресе.

После 42 минут игры защитник «Бока Хуниорс» Луис Авинкула разыграл мяч с игроком «Ривер Плейт» Милтоном Каско, и судья остановил матч.

Луис Авинкула получил предупреждение о желтой карточке через 32 минуты. Затем был фол на Хулиана Альвареса в 38 лет, который спровоцировал претензии соперников и был обусловлен получением второго и его последующей высылкой. Я играла на грани.

Таким образом, Луис Авинкула прыгнул на Милтона Каско в эффектном действии, в котором футболист «Миллионер» оказался на поле, а перуанский флангбек коснулся мяча спиной.

Однако судья Дарио Эррера свистел, остановил матч, но не принял фол. Действие в тот момент вызвало беспокойство у запасной скамейки запасных «Бока Хуниорс» и тренера Себастьяна Батталья, но, к счастью, для перуанца это не повлек за собой последствий.

Рефери парализовал действия из-за драматического падения игрока Ривер Плейт и не учел вину Луиса Авинкулы, который путем повторения мог быть исключен. Однако перуанский защитник был заменен в перерыве и не вернулся на поле, чтобы сыграть вторые 45 минут.

Наконец, Бока Хуниорс обыграл Ривер Плейт 1-0 с голом колумбийского нападающего Себастьяна Виллы на 54 минуты в суперклассике аргентинского футбола.

Ривер Плейт достигла классики после победы аргентинской лиги над гимнастикой и фехтованием Ла-Платы. Со своей стороны, «Бока Хуниорс» обыграла Эстудиантес де ла Плата дома на местном турнире.

Тренер «Бока Хуниорс» Себастьян Батталья выстроился в ряд с Агустином Росси, Карлосом Самбрано, Маркосом Рохо, Луисом Авинкулой, Фрэнком Фаброй, Хуаном Рамиресом, Полом Фернандесом, Кристианом Мединой, Аароном Молинасом, Дарио Бенедетто и Себастьяном Виллой.

Стратег Ривер Плейт тренировался у: Франко Армани, Милтона Каско, Леандро Гонсалеса Пиреса, Пауло Диаса, Роберта Рохаса, Энцо Переса, Николаса де ла Круза, Эсекьеля Барко, Энцо Фернандеса, Сантьяго Саймона и Джулиана Альвареса.

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ РИВЕР ПЛЭЙТ

Оборона и правосудие против Ривер Плейт

Ривер Плейт против аргентинцев Хуниоры

Банфилд против Ривер Плейт

Кордова против Ривер Плейт: Семинары

Ривер Плейт vs Атлетико Тукуман

ПРЕДСТОЯЩИЕ МАТЧИ БОКА ХУНИОР

Бока Хуниорс - Арсенал

Велес Сарсфилд vs Бока Хуниорс

Бока Хуниорс vs Ланус

Бока Хуниорс vs Годой Круз

Центральная Кордова vs Бока Хуниорс

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Джанлука Лападула произвел фурор по прибытии в Перу, и фанаты не подпускали багажник своей машины закрыться.