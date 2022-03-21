«Бока забил гол, получил слишком много наград»: Галлардо, о голе Виллы

Colombiano Sebastián Villa celebra tras anotar el gol con el que Boca Juniors venció a River Plate en Argentina. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina. 20 de marzo de 2022. REUTERS/Agustín Marcarian

Себастьян Вилья, один из самых сопротивляющихся футболистов фанатов «Бока Хуниорс» из-за недисциплинированности в прошлом году, но также один из самых талантливых игроков в составе, 20 марта дал своей команде триумф над Ривер Плейт. Несмотря на то, что гол представлял собой то, что те, кого возглавлял Марсело Гальярдо, упали перед своими болельщиками, на стадионе «Монументаль» тренер команды по кросс-бенду сделал его менее важным и сказал, что его соперник получил больше, чем он заслуживал.

Заявления аргентинского стратега могут быть связаны с тем, что гол нападающего на кофе был вызван отсутствием связи между вратарем Франко Армани и центральным защитником Леандро Гонсалесом Пиресом. Оба они, не решившись на контроль над казалось бы легким мячом глубины, дали Вилле возможность обыграть их живьем, выхватить и забить. Конечно, хотя он и забил гол, фигурой был кансербер Агустин Росси, который спас клуб Нуньеса всевозможные выстрелы.

Тренера «Миллионера» спросили, считает ли он, что это не лучшая ночь его режиссеров и его ответ - «нет». Для него одно дело результат, другое - процесс партии, которая по большей части находилась под властью Ривер.

«Если бы я это почувствовал, мы бы ничего не создали. Одно дело анализировать результат, а другое — анализировать матч. Не то чтобы это была наша ночь, мы создали 6 или 7 ситуаций. Голкипер из «Бока» был важен для нас, чтобы не реализовывать. Это классика, соперник по иерархии, и если вы проанализируете, что сделал соперник в первые 55 минут, вы обнаружите, что мы были намного лучше. Не было недостатка в интенсивности, потому что мы создавали ситуации. Мы не могли конвертировать, нам не хватало силы и эффективности», - сказал он.

До смерти со своими игроками он просил уважать своих игроков, особенно Гонсалеса Пиреса, главного забитого в голе. Помимо цели, результат оказался незаслуженным

После матча Себастьян Батталья также пообщался с прессой и, хотя и намекнул, что во втором тайме игра его команды не была показательной, футболисты проявили силу, чтобы удержать счет.

«Мы хорошо начали, нам было тяжело заполучить мяч чуть позже. Во втором тайме мы вышли за мячом, забили гол. Мы стараемся играть на равных, бьем по мячу посреди площадки, стараемся играть. Мы очень хорошо работаем, хотим расти от игры к матчу, а затем расти как группа и команда. Во втором тайме футболисты проявили индивидуальность, можно играть хорошо или плохо, но для нас это была очень важная победа», - заключил он.

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