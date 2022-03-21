Байден благодарит американские компании, которые приостановили деятельность в России

Вашингтон, 21 марта Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник поблагодарил руководителей нескольких американских компаний за поддержку, оказанную Украине в связи с приостановкой деятельности в России. «Я рад, что американские компании вносят свой вклад, делая пожертвования Украине и закрывая свои операции (в России), и никто не просит их об этом», — заявил Байден во время встречи с бизнесменами в Вашингтоне. Президент подчеркнул, что крупные бизнесмены «очень помогли ввести санкции и создать реальные издержки для российской экономики», и заверил, что это «работает». После вторжения России в Украину 24 февраля самые знаковые бренды США, такие как Coca Cola, McDonald's, Starbucks, Google, Apple, Meta (Facebook) и Youtube, почти единодушно объявили о приостановке своей деятельности и услуг в России. «Это было очень важно, что вы все сделали», — поблагодарил Байден. Президент повторил бизнесменам сделанное за несколько часов до этого предупреждение о том, что Россия может планировать массовые кибератаки против Соединенных Штатов. Он заверил, что правительство США «делает свою работу, чтобы быть готовым» к такой возможности, но также призвал частный сектор «инвестировать как можно больше» в кибербезопасность. Через два дня после поездки Байдена в Брюссель для участия в саммите НАТО по Украине президент заявил, что президент России Владимир Путин ожидает создания «разделенного» Атлантического альянса, чего не произошло. «Могу заверить вас, что за всю свою историю НАТО не было сильнее и сплоченнее. И это во многом связано с Путиным», - сказал он. Он также повторил свое подозрение, что Москва рассматривает возможность нападения на Украину с помощью химического оружия под предлогом того, что Соединенные Штаты имеют биологическое оружие в этой стране, что, по словам Байдена, «просто ложно». Байден прибудет в Брюссель в ночь на среду, а в четверг примет участие в трех саммитах: саммите лидеров НАТО, Европейского союза (ЕС) и еще одном саммите G7, прежде чем дать пресс-конференцию. В пятницу он вылетит в Польшу, где его повестка дня еще не слишком ясна, помимо запланированной на субботу встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, прежде чем вылететь обратно в Вашингтон. ШЕФ сер/лаа