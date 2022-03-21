Бетси Чавес плагиатировала бы 49% своей дипломной работы

Кабинет министров Анибал Торрес добавляет нового допрошенного члена, на этот раз министра труда и содействия занятости, Бетси Чавес, которая бы плагиатировала почти половину своей диссертации, которая заслужила степень бакалавра в Хорхе Басадре Национальный университет в Такне. После специализированного обзора было установлено, что до 12 листов исследования можно было бы буквально скопировать из другой работы.

«В ходе конкретного анализа было обнаружено, что целые страницы были вставлены и скопированы из различных источников, которые не цитировались во всем документе. Это грубый и плохо сделанный плагиат», - сказал исследователь из Университета науки дель Сур Перси Майта после ознакомления с содержанием исследования, предположительно написанного конгрессменом Освободите Перу, Бетси Чавес.

Панорама показала, что одним из скопированных источников будет доклад Организации Объединенных Наций, опубликованный в 2010 году. Из этой книги скопировали бы дюжину страниц, а 16 страниц были бы извлечены из другой работы. Согласно программному обеспечению для обнаружения плагиата, 49% исследований Чавеса уже существовали бы в других источниках и не были должным образом процитированы.

«Ему повезло, потому что его диссертация из 2015 года. Закон об университетах 2014 года предлагает, чтобы были окончательно утверждены в 2016 году правила, в которых университеты должны требовать оригинальности, иметь способы проверки сходства и, конечно, чтобы в документах не было плагиата. Если бы этот тезис был рассмотрен в соответствии с действующими правилами, я бы явно не смогла получить ученую степень», — добавила Майта.

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«Властные группы и их журналисты говорят, что 12 из 396 страниц моей диссертации — плагиат. Panorama и El Comercio должны сделать немного больше», - написала конгрессвумен в своем аккаунте в Twitter после того, как в воскресенье попросила ее отказаться от предполагаемого плагиата в своей диссертации, озаглавленной «Тюремное обращение и его влияние на рецидивизм и привычность заключенных тюрьмы Поколлей в течение 2012 года».

После распространения доклада Чавес опубликовал заявление через свои социальные сети, в котором заверил, что «личность диссертации определяется на основе вклада, полученного в результате полевых работ, подхода к проблеме с ее переменными и анализа полученной информации». Линеас ниже подчеркивает, что то, что указано в программном обеспечении, «не отключает и не уменьшает ценность развернутой исследовательской работы, а тем более превращает диссертацию в «плагиат» или «копию».

Бетси Чавес плагиатировала бы 49% своей дипломной работы

Panorama удалось определить источники, из которых конгрессвумен скопировала информацию, и сравнила ее с документом, представленным в Национальный университет имени Хорхе Басадре. Был обнаружен идентично написанный абзац, который в первоначальном варианте содержал сноску, и хотя тезис Чавеса также имел подпись, в нем не был указан источник, из которого была взята идея.

«(Этот тезис) был бы бесполезен. Определенно нет. Я могу найти половину того, что размещено в других источниках. Это как если бы это был информационный Azangaro», - говорится в заявлениях научного руководителя Католического университета Хосе Таверы. Хотя эти сходства были обнаружены и конгрессмен заявила, что это не плагиат, сам университет должен инициировать формальный исследовательский процесс для определения достоверности работы. Таким образом, можно будет решить, занималась ли Бетси Чавес плагиатом или нет.

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