Бастианини удерживает лидерство, но Quartararo приближается, и Маркес страдает

Ломбок (Индонезия), 21 марта Итальянка Энеа Бастианини (Ducati Desmosedici GP21) лидировала в предварительном зачете чемпионата мира после индонезийского Гран-при MotoGP на автодроме Ломбок, где француз Фабио Квартараро (Yamaha YZR M1) сделал шаг вперед в своих слабостях в дождь и испанец Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 V) закончили судьбоносный уикенд падений с жестокой аварией во время «разминки», из-за которой он вышел на гонку. Это была главная новость выходных, когда Марк Маркес устроил до четырех падений, первые три почти всегда из-за отсутствия сцепления с передней осью, хотя на высокой скорости два из них, которые были решены впечатляющими проскальзыванием на асфальте, но в четвертом он был буквально катапультирован его Repsol Honda до высотой более двух метров, и после прохождения через больницу он оказался коротким. Это было лучшее решение команды, хотя позже оно было проинформировано Управлением карьеры в соответствии с протоколом падений, при котором возникает сотрясение мозга любого типа. В любом случае, это поражение очень поможет Марку Маркесу восстановиться после двух раундов подряд, которые ему очень нравятся, Аргентины и Остина, с чемпионатом, который только начался и в котором лидер соревнования, итальянка Энеа Бастианини (Ducati Desmosedici GP21) едва забивает тридцать. точки. Это была негативная нота выходных, позитивная, а не победа португальца Мигеля Оливейры (KTM RC 16), который авторитетно доминировал в гонке, которая должна была быть отменена из-за сильного дождя и с важным электрооборудованием, было выступление действующего чемпиона мира, Француз Фабио Квартараро (Yamaha YZR M 1), который на сегодняшний день обычно не чувствовал себя комфортно во влажных условиях. И в начале гонки это произвело такое впечатление, потому что Квартараро стартовал на вершине, но отставал, пока не взял честь чемпионов и не начал подниматься, чтобы финишировать на более чем заслуженном втором месте, обыграв двух великих специалистов по водным ресурсам, таких как его соотечественник Иоганн Зарко (Ducati) Desmosedici GP22), третий, и австралиец Джек Миллер (Ducati Desmosedici GP21), четвертый. За ними стоят два Suzuki GSX RR, Алекс Ринс и Джоан Мир, которые занимают восьмое и девятое места в предварительном зачете чемпионата мира, уступая Пол Эспаргаро (Repsol Honda RC 213 V) и Алейкс Эспаргаро (Aprilia RS-GP). Удивительно видеть южноафриканца Брэда Биндера (KTM RC 16) на верхних позициях таблицы очков, но второе и восьмое место Катара здесь позволяют это сделать, даже обыграв Квартараро и его товарища по команде Оливейру, хотя это правда, что среди девяти лучших финишеров чемпионата мира осталось всего десять очков, от тридцати от Бастианини до двадцати из четырех пилотов, двух братьев Эспаргаро, Ринса и Мира. Маркес с «зеро» Индонезии находится на двенадцатом месте, с одиннадцатью очками он набрал в Катаре. Итальянец Селестино Виетти (Kalex) является сильнейшим лидером этого чемпионата в Moto2 с победой в Катаре и более чем достойным и занявшим второе место в Индонезии после недостижимого и удивительного Somkiat Chantra, который вошел в историю, став первым победителем этой национальности в история чемпионата мира по мотоциклетному спорту с момента его проведения в 1949 году. Лидер Moto3 изменился, несмотря на Андреа Миньо, который был на пути к сохранению этого привилегированного положения, но на последнем круге его протаранил японец Аюму Сасаки (Husqvarna), санкционированный «длинным кругом» для Аргентины, что оставило его беспрецедентным в его визите в Индонезию, который вместе с безапелляционная победа Денниса Фоджии дала ему первую позицию в чемпионате. Особо следует упомянуть испанцев Изан Гевара (GasGas) и Карлос Татай (CFMoto), которые финишировали с Фоджией на подиуме, а в случае второго — впервые в спортивной карьере. Серхио Гарсия Дольс (GasGas), четвертый в Мандалике, занимает второе место на чемпионате мира, уступая итальянцу всего на одно очко. Хуан Антонио Льядос