Малышка, «горжусь» тем, что впервые представляет Кабо-Верде

Мадрид, 21 марта Тьяго Мануэль Диас Коррейя, «Малыш», вингер Райо Вальекано, рад присутствовать на своем первом международном звонке в Кабо-Верде, чего он ждал долгое время. 31-летний Бебе вошел в список из 34 игроков, вызванных Педро Лейтао Брито, «Бубиста», для участия в трех товарищеских матчах против Гваделупы, Лихтенштейна и Сан-Марино с Кабо-Верде 23, 25 и 28 марта соответственно. «Я очень горжусь тем, что попал в этот список и представляю страну моей семьи, которая частично принадлежала мне. Я давно этого ждала, но хорошие вещи всегда приходят в свое время», - сказала Бебе в своих социальных сетях. Хороший спортивный момент, который переживает Бебе, был вознагражден, поскольку эта кампания, хотя и не всегда начинается, является одним из самых важных игроков в команде под руководством Андони Ираолы. Это первый раз, когда Бебе посещает Кабо-Верде, хотя ранее он был выбран в нижние категории Португалии в категориях U19 и U21, поскольку он родился в Луреше, городе в столичном районе Лиссабона. ШЕФ 101-041 дрл/арх