Австралия усилит давление на технологические компании для борьбы с дезинформацией

Сидней (Австралия), 21 марта Правительство Австралии объявило в понедельник, что в этом году представит законопроект, который заставит крупные технологические компании, такие как Meta (Facebook) и Google, принять меры против распространения дезинформации и фейковых новостей на своих цифровых платформах. «Цифровые платформы несут ответственность за то, что появляется на их сайтах, и принимать меры в случае появления на них ложного или вредоносного контента», — говорится в заявлении министра связи Австралии Пола Флетчера. Законопроект предусматривает предоставление новых полномочий Австралийскому управлению связи и СМИ (ACMA), чтобы оно могло на законных основаниях запрашивать у цифровых платформ информацию и данные о мерах, принятых против дезинформации или рассмотрения жалоб. ACMA также сможет контролировать соблюдение отраслевых кодексов практики или правил в соответствии с законодательным предложением, которое также направлено на создание группы, состоящей из представителей государственного и частного секторов для борьбы с дезинформацией. Законопроект, направленный на борьбу с распространением фейковых новостей или вредоносной дезинформации на платформах, в социальных сетях, спаме и ботах, был принят после того, как опубликованный сегодня отчет ACMA показал, что четверо из пяти австралийцев подверглись дезинформации во время COVID-19. Правительство Австралии, которое находится в напряжении в преддверии предстоящих выборов, которые состоятся в мае, также включает отчет ACMA, который показывает, что 76 процентов жителей океанской страны хотят принять дополнительные меры для уменьшения количества ложных или злонамеренных новостей в Интернете. Законопроект также следует за введением в прошлом году группой DIGI, состоящей из таких платформ, как Facebook, Twitter, Tik Tok и других, добровольного кодекса для уменьшения воздействия дезинформации и фейковых новостей на пользователей, который был разработан по просьбе правительства Австралии. Однако правительство продолжает констатировать распространение ложных новостей и злокачественной дезинформации о пандемии COVID-19 и в последнее время о российском вторжении в Украину, добавил министр Флетчер. Как и Австралия, Европейская комиссия работает, как было объявлено ранее в этом месяце верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозепом Боррелем, над новыми предложениями по наказанию «злобных субъектов дезинформации» и предупредила, что пропагандистская машина Кремля является «неотъемлемой частью» ее агрессии против Украины. ШЕФ Вт/гр/альф