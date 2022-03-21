Посланник АСЕАН прибыл в Бирму, чтобы попытаться урегулировать кризис

Бангкок, 21 марта Специальный посланник Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Бирме камбоджийский министр Прак Сокхонн прибыл в понедельник в Бирму (Мьянма) с целью посредничества в урегулировании кризиса, хотя военные вновь отрицали, что он встречается со свергнутым лидером Аун Сан Су Чжи. Согласно источникам из военной хунты, Прак Соконн, находящийся с официальным визитом до среды, планирует встретиться с представителями Национальной лиги за демократию (НЛД) во главе с Су Чжи, которая находилась до военного переворота 1 февраля 2021 года. В своем заявлении министерство иностранных дел Камбоджи указало, что цель поездки заключается в поиске путей прекращения насилия в стране, содействии диалогу и отправке гуманитарной помощи. Бирманская хунта до сих пор наложила вето на любую возможность встречи посланника АСЕАН с лидером НЛД и свергнутым государственным советником Аунг Сан Су Чжи, которая находится под арестом с самого начала военного восстания. Со времени асонады Су Чжи, которая вместе с остальными депутатами бирманской столицы была на инаугурации нового законодательного органа, когда военные захватили власть, в различных случаях была приговорена к 6 годам тюремного заключения и до сих пор сталкивается с десятком судебных разбирательств. Это будет первая поездка камбоджийского специального посланника АСЕАН, о чем договорились в апреле прошлого года лидеры Юго-Восточной Азии и лидер переворота Мин Аунг Хлайнг. Его предшественник Бруней Эриван Юсоф не смог поехать в Бирму, потребовав, чтобы он также смог встретиться со свергнутым правительством. Со своей стороны, камбоджийский министр не установил условий или требований к бирманской военной хунте для поездки - решение, критикуемое некоторыми правительствами в регионе. Согласно Пномпеню, переговоры в ходе этой поездки будут проходить вокруг пяти пунктов консенсуса, достигнутых политическими лидерами блока и бирманским переворотом, включая «немедленное прекращение насилия» в отношении гражданских лиц и «конструктивный диалог» с участием всех сторон. Несмотря на соглашение, АСЕАН считает, что с тех пор бирманская хунта предприняла «недостаточные» шаги по выполнению соглашения и даже наложила вето на участие Мин Аунг Хлайнга во встречах лидеров блоков. Бирма погрязла в глубоком социальном, политическом и гуманитарном кризисе после государственного переворота, который положил конец демократическому правлению и ввел режим насильственных репрессий против инакомыслия, что усугубило вооруженный конфликт в стране. Армия оправдывает переворот предполагаемыми фальсификациями во время всеобщих выборов в ноябре 2020 года, результаты которых были аннулированы и в ходе которых НЛД, как и в 2015 году, прошла с одобрения международных наблюдателей. АСЕАН была основана в 1967 году и сегодня состоит из Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и Бирмы. ШЕФ грк/раа/альф (фото)