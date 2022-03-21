Ари Вегнер, другая женщина, стоящая за «Силой собаки»

Ари Вегнер может войти в историю в это воскресенье на церемонии вручения премии «Оскар». 37-летняя австралийка, вероятно, станет первой женщиной, получившей премию «Оскар» за лучшую операторскую работу за помощь в создании неизгладимых образов «Силы собаки» с режиссером Джейн Кэмпион.

Вместе они боролись с экстремальными условиями новозеландского ландшафта, чтобы перевезти людей на пустынное ранчо в 1920-х годах в Монтане в незабываемой работе о человеческой хрупкости. Некоторые изображения, такие как снимок силуэта двух актеров через дверь сарая, уже изучают начинающие кинематографисты.

И они бы никогда не встретились, если бы не реклама австралийского банка. Кэмпион, оскароносный автор, никогда не снималась в рекламном ролике, но она сказала «да» этому и хорошо поладила с молодым кинематографистом. Для Вегнера это был прилив адреналина, когда через несколько лет Кэмпион позвонил о потенциальном проекте по адаптации книги Томаса Сэвиджа 1967 года. В тот же день он вышел купить его и прочитать.

Вегнер уже делал себе имя благодаря своей работе в таких фильмах, как «Леди Макбет» и «Зола». Но хотя визуальные языки фильмов были разными и впечатляющими, их объединяет одно: все они были малобюджетными и независимыми.

«Сила собаки» вышла на новый уровень, и не только благодаря участию Кэмпион. Здесь они получат поддержку Netflix. Стриминговая компания предоставила Campion бюджет, на который раньше никогда не рассчитывала. «Это было похоже на работу с Медичи», — говорит Кэмпион.

Вегнер и Кэмпион провели год подготовки к поездке по Новой Зеландии, поиску мест, изучению ландшафта и обсуждению всех аспектов фильма, от небольших технических деталей до тем и ценностей, которые они хотели передать.

«Я читал о других режиссерах, у которых были эти пре-продакшн мечты. Я подумал, что такое происходит с другими людьми», — сказал Вегнер. «Но у меня был инстинкт, что со временем кинопроизводство переходит на другой уровень. И это точно так».

Они познакомились с условиями на Южном острове Новой Зеландии, чтобы, когда пришло время снимать фильмы, они знали, с чем будут работать. Но снимать фильм в долине, одном из самых ветренных мест на острове, было непросто.

«Я могу сравнить это с катанием на лыжах только в солнечный день, когда солнце садится и свет отражается на вас. Воздух здесь даже интенсивный», — сказал Вегнер. «Это очень сложная среда для творческого мышления, потому что большую часть времени вы просто пытаетесь держать глаза открытыми».

Каждое утро их готовили внутри с чаем и тостами, прежде чем выходить на улицу, потому что «трудно придумать план с нуля, когда ваше тело находится под ударом».

И все же, что больше всего огорчило Вегнера в съемках, так это интерьеры. Он был обеспокоен созданием аутентичной среды на большом, стерильном складе в Окленде, достойном фильма Кэмпион.

«В конце концов, начало с чистого листа и возможность контролировать абсолютно все стало одной из величайших радостей», — говорит Вегнер. «Это была настоящая детская площадка».

Съемка экстерьера в первую очередь тоже была благословением. Я больше осознавал, когда что-то не так, например, когда воздух был слишком спокойным или чистым, или свет был недостаточно диким, чтобы соответствовать условиям долины, и они могли правильно адаптироваться.

Вегнер также всегда был открыт для вдохновения в то время, когда облака идеально разделялись и горы выглядели великолепно. Он был осведомлен о том, чтобы быть в гармонии с «возможностью некоторых действительно красивых символических кадров».

Кэмпион предложил своим сотрудникам воспользоваться незапланированными возможностями, одной из которых оказался кадр в сарае, который они запечатлели после съемок сцены. Вегнер сказал, что Кэмпион создал «заклинание спокойствия» на съемочной площадке, что позволило импровизации.

«Когда ты с ней, секунды на часах медленнее», - сказал кинематографист.

И хотя это всегда кадры, которые привлекают наибольшее внимание, самое неописуемое в работе кинематографиста — это его отношения с актерами. Вегнер рассмеялся, когда сказал, что, если бы у него была другая жизнь, он бы написал диссертацию об интимных, вуайеристических и односторонних отношениях, в которых они оба должны быть вовлечены в эмоции сцены и в то же время быть невидимыми, даже в то время как они буквально касаются актера, как это было бы с Бенедикт Камбербэтч в некоторых сценах снят на камеру в руках. Для нее опыт - это как войти в медитативное состояние.

«Оба действительно присутствуют, и все их чувства настроены, и они также где-то в другом месте», - сказал он. «Во время одного укола я никогда не чувствовал температуры, боли или голода, а в конце дня возвращался домой и задавался вопросом: «Откуда этот синяк? Не помню, чтобы сломал ногу чем-нибудь».

Это было сюрреалистическое путешествие для Вегнера с тех пор, как в прошлом месяце были объявлены номинации на «Оскар», и он не воспринимает эту честь как должное; он знает, что статистика для женщин-кинематографистов в Голливуде мрачная. Согласно опросу 250 самых популярных фильмов 2021 года, только 6% имели кинематографиста, и эта цифра не изменилась с 1998 года. И только двое были номинированы на «Оскар» за 94 года присуждения премии. Первой была Рэйчел Моррисон в 2018 году за фильм «Mudbound» («Мадбаунд: цвет войны»).

И тем не менее, он видит проблеск надежды во второй статистике. После 90 лет без номинаций две женщины были номинированы за последние пять лет. Она считает, что перемены возможны, если люди дадут женщинам возможность снимать большие, громкие фильмы.

Кэмпион, который работал с некоторыми из великих кинематографистов на протяжении многих лет, от Диона Биби до Грейга Фрейзера (который номинирован на «Дюну»), сказал, что он «хотел работать с кинематографистом» над «Силой собаки». И отчасти это решение означало рискнуть кому-то. Моррисона также наняла женщина: режиссер Ди Рис.

«Я думаю о том, как много мы упустили. Все те таланты, которые могли быть там и которые мы никогда не видели за последние 100 лет, не потому что таланта там не было, а потому, что дверь никогда не была открыта. Это потеря для киноиндустрии», — сказал Вегнер. «Теперь я думаю, что нам пора наверстать упущенное».

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Линдси Бар опубликована в Твиттере по адресу www.twitter.com/ldbahr.