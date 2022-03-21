Аргентинские финтех-компании защищают инвестиции и стремятся закрепиться на других латиноамериканских рынках

A customer makes a contactless payment at the Entrepôt St. Claude cafe in Paris, June 18, 2020. The pandemic is propelling a shift toward a cashless society in ways that no other single event has. (Elliott Verdier/The New York Times)

Руководствуясь предпринимательским духом, способностью адаптироваться к сложным сценариям и определенной дозой устойчивости, аргентинские финтех-компании могут выиграть медаль, которую не все сектора достигают в сложном экономическом сценарии. Многие из них, несмотря на то, что они являются малыми и средними предприятиями, завоевали другие рынки региона. Два фактора усиливают это явление: заинтересованность многих инвестиционных фондов в поддержке сектора финтеха и пандемия, которая привела к цифровизации финансовых услуг.

Некоторые случаи более чем известны. Гигант Mercado Libre котируется на Уолл-стрит и имеет высокоразвитую деятельность практически во всех странах региона, как в области рыночной деятельности, так и через свое финансовое подразделение Mercado Pago. Uala, кошелек, основанный Пьерпаоло Барбьери, является одним из аргентинских «единорогов» (технологические компании стоимостью более 1 миллиарда долларов) и уже начал региональную экспансию в Колумбии и Мексике, где даже купил банк. Но параллельно с этими крупными лигами другие аргентинские финтех-компании укрепляются за рубежом.

На прошлой неделе в странах Латинской Америки начали работу два местных финтеха. Одним из них является Lemon, стартап, основанный Марсело Каваццоли и Борха Мартелем, который на этой неделе объявил о своем первом шаге за пределы Аргентины, не меньше, чем в Бразилии. «Это первый шаг в нашем плане расширения, чтобы заполнить всю Латинскую Америку биткойнами», — сказал Каваццоли. «Когда мы начали этот проект в конце 2019 года, нас было 5 человек, сегодня нас более 200 в Аргентине, и мы надеемся завершить год с 60 новыми талантами в Бразилии», - добавил он. Он планирует расширить свою рабочую группу и достичь 500 «по всему региону» к концу года.

Lemon, которая завершила раунд инвестиций на сумму 16 миллионов долларов США в 2021 году, предложит в соседней стране продукт, очень похожий на предлагаемый здесь: решения для покупки и продажи криптовалют в местной валюте, доходность 13% в DAI и 7% в USDT, предоплаченную карту Visa и международные переводы в криптовалюте. Приложение теперь доступно первым 10 000 бразильским пользователям, зарегистрировавшимся в бета-версии и вскоре получившим NFT (уникальный и неповторимый цифровой актив) с ограниченным тиражом, который позволит получить доступ к преимуществам.

Борха Мартель и Марсело Каваццоли, основатели Lemon

«Аргентина опережает остальной регион с точки зрения внедрения криптовалюты. Многие игроки начали свою деятельность очень рано, поэтому продукт, который уже прошел проверку в Аргентине, можно безопасно выпускать и опробовать на другом рынке», — сказал Каваццоли в интервью Infobae. С большим упором на коммуникацию запуск в Бразилии «культурно отличается» от запуска, разработанного в Аргентине, где он сильно пострадал от кэшбэка: каждый платеж с помощью предоплаченной карты Lemon предлагает возврат 2% от его суммы в биткойнах. Еще одним ключевым моментом запуска является создание сильного вирусного эффекта на сети. «Это не просто кэшбэк. Давайте расширим возможности пользователя, каждый хочет иметь карту Lemon», — сказал Каваццоли.

С другой стороны, основатель и генеральный директор Lemon объяснил Infobae, что на бразильском рынке есть два основных поставщика финансовых услуг: биржи, ориентированные на более сложную аудиторию, и цифровые банки (во главе с Nubank), которые нацелены на пользователя, который ищет цифровые, но не знакомые с криптовалюты. «Лимон может быть посредником, недостающим игроком, с возможностью масштабирования на этом рынке», - сказал Каваццоли.

Еще один финтех-бизнес, появившийся за рубежом на этой неделе, - это Wenance, компания, основанная Алехандро Мушаком, которая занимается потребительским онлайн-кредитом. Со своим брендом Welp начала свою деятельность в Перу, что дополняет свое присутствие в Мексике, Уругвае и Испании. Проект региональной экспансии также включает запуск в таких местах, как Польша, США, Чехия и Швеция в 2023 году.

К концу 2022 года Wenance планирует разместить кредиты на сумму 1 миллион долларов США в Перу в рамках более амбициозной цели: удвоить предложение кредитов на всех рынках, на которых она работает, особенно в небанковских и небанковских секторах населения. На всех рынках портфель компании в настоящее время составляет 50 миллионов долларов США, в том числе 150 000 кредитов и 800 сотрудников. В 2017 году Wenance стала первым аргентинским финтехом, запустившим трастовый портфель государственных займов физических лиц, из которых она выпустила две серии на рынке капитала.

«Выбор каждой страны, в которой компания решает начать свою деятельность, не является случайным. Это требует тщательного изучения рынка, потребностей населения и предпочтений потребителей, а также других факторов. В случае Перу экосистема финтеха выросла во время пандемии на 25-30%. Это привлекательная площадь, которая позволяет нам продолжать расширять наше присутствие в регионе», - сказал Рафаэль Валера, глобальный директор Wenance.

Финтех и «Мультилатина»

Среди сегмента краудфандинга выделяется Afluenta, один из первых финтех-компаний в стране, созданный в 2012 году и присутствующий в Мексике, которая сейчас является ее основным рынком, и Перу, а также Аргентине. В двух последних странах это была первая краудфандинговая компания. За пределами Аргентины сообщество Afluenta насчитывает более 2600 000 человек и предоставило кредиты на сумму более 60 миллионов долларов.

«Нам предстоит еще многое сделать, чтобы создать и расширить то, что мы делаем из нашей штаб-квартиры в Буэнос-Айресе. Неизбежное внедрение технологии блокчейн и криптоактивов в нашу деятельность превратит Латинскую Америку в единый рынок кредитования, где люди, компании и инвестиционные фонды из любой точки мира смогут финансировать потребности и проекты латиноамериканцев, как никогда раньше», — заявил Алехандро. Косентино, основатель Afluenta и один из пионеров финтех-экосистемы в Аргентине.

Алехандро Косентино, основатель компании Afluenta, которая появилась в Аргентине, но основным рынком сбыта которой является Мексика

Бизнесмен объяснил Infobae, что Afluenta родилась с целью стать «мультилатиной» и что она не только продвигала деятельность, которой не было в регионе, но и добавила особое технологическое развитие, которое позволяет ей корректировать ставки для риска и диверсифицировать инвестиции. среди других особых характеристик.

По словам Гастона Иригойена, соучредителя Pomelo, компании, предлагающей инфраструктуру финансовых услуг, которая предлагает инфраструктуру финансовых услуг даже для компаний, не имеющих финансирования в качестве основного бизнеса: «Возможности скрыты, особенно в последние годы, когда появилось много капитала, потому что есть инвестиционные фонды, которые смотрят в Латинскую Америку. Кроме того, создание региональных и даже глобальных компаний - это то, что есть в ДНК технологических предпринимателей в Аргентине, никто не берет на себя думать только о местном рынке. Это присуще технологическим компаниям, независимо от того, являются ли они финансовыми или нет».

Стратегия выхода на другие рынки, объяснил Иригойен, заключается в том, чтобы научиться быть местным: «Очень важно иметь местную стратегию, чтобы компания чувствовала себя более чилийской, чем Аргентиной или более мексиканской, чем Аргентиной, чтобы нанимать местных жителей и адаптироваться к каждому рынку. Посадка должна быть очень локальной, найти возможности. Финтех, который добивается этого, может работать лучше, чем компания с глобальным охватом». Помело уже присутствует в Аргентине, Бразилии, Мексике и Колумбии всего один год деятельности, что свидетельствует о его призвании выйти на рынок на региональной основе.

Еще одним примером региональной экспансии является рынок финансовых услуг Alprestamo, платформа которого связывает пользователей, ищущих кредиты и карты, с организациями, которые их предлагают. Спустя четыре года после создания финтех работает в Аргентине, Мексике, Испании и Уругвае в соответствии с той же бизнес-моделью, имея более 2,5 миллионов пользователей и более 50 финансовых и банковских учреждений. Клиентская база в Уругвае составляет 400 000 пользователей, что составляет 10% населения страны. В апреле он откроет свои операции в Колумбии и планирует прибыть в Бразилию к концу года.

«Основная сила местного финтеха при выходе в другие страны заключается в том, что Аргентина очень развита в технологиях в регионе. Наш предпринимательский дух, привычка решать множество вопросов одновременно и темп работы отличает нас и создает плюс как в обслуживании, так и в объеме работы, которую мы можем выполнить», - сказал Джулиан Санклементе, генеральный директор Alprestamo.

В том же ключе Хуан Пабло Бруццо, основатель Moni, цифрового кошелька, который после 9 лет местной деятельности уже приземлился в Колумбии, где он уже полтора года развивает свой портфель потребительских кредитов: «У нас есть сила, связанная с тем, что мы привыкли к управлению в очень экономичный, регулирующий, высокий уровень инфляции и, следовательно, очень высокие процентные ставки. Это дает нам гимнастику и гибкость, когда дело доходит до развертывания операции в странах с гораздо более стабильной макроэкономикой».

Хуан Пабло Бруццо, основатель компании Moni, которая работает в Колумбии

«Бизнес-модели всегда должны адаптироваться к правилам и культуре каждой страны. И хотя в Moni у нас есть модель и бизнес-фокус, который успешно работает на местном уровне, выход на другой рынок требует адаптации и внесения очень специфических настроек, от правил до потребительских привычек наших потенциальных клиентов, средств оплаты, технологического развития и т. Д. бесчисленные факторы», — пояснил Бруццо, бывший президент Аргентинской палаты финтеха.

Еще одна аргентинская компания в секторе финтеха, совершившая прыжок в регион, - Geopagos, платформа, предоставляющая услуги по приему цифровых платежей, основанная в 2013 году, которую можно считать региональной компанией с предприятиями в Аргентине, Чили, Мексике, Эквадоре, Перу, Колумбии, Боливия, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Гондурас, Сальвадор и Гватемала. Рост числа электронных платежей заставил «платежных группировок» и «эквайеров» стремиться найти такие услуги.

В компании объясняют, что появление в Аргентине подразумевает очень заметную характеристику устойчивости. «Возможность столкнуться с неожиданными изменениями и даже кризисами, которые заставляют нас постоянно изобретать себя с творческим подходом к сложностям, которые требуются аргентинскому рынку. Другие рынки будут представлять другие проблемы, но уже зная, как мыслить в условиях турбулентного рынка, их можно преодолеть», - пояснили они в Geopagos.

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