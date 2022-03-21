Аргентинский Ортис прогнозирует, что триумф восстановит настроения Америки

Мексика, 20 марта аргентинский Фернандо Ортис, тренер мексиканского футбола Америки, предсказал в воскресенье, что победа со счетом 3:0 над Толукой восстановит настроение его команды. «Мы знали, что этот матч необходим для хороших ожиданий, но самое лучшее, что он сильно восстанавливает наше настроение», - сказал тренер в конце матча 11-го дня Клаусуры. Америка победила с голами колумбийца Роджера Мартинеса, чилийца Диего Вальдеса и Алехандро Зендехаса, все три гола упали в первом тайме. Толука попытался отреагировать, но это не создало достаточной опасности для скидок. Ортис рассказал о том, как важно для его команды впервые победить на турнире на Estadio Azteca, где у них накопилась ничья и три падения. «Мы знаем реальность, через которую проходим, поэтому нам нужно было побеждать, другого варианта не было; сегодня мы смогли сделать это для большего количества голов, но это не имеет значения, мы должны были побеждать дома и это было самое главное искать квалификацию», - сказал он. С победой «Орлы» поднялись с семнадцатой позиции на 15-е место. Они набрали 10 очков в результате двух побед, четырех ничьих и пяти поражений. Стратег поделился удовлетворением тем, что его отряд работал так, как планировалось в течение недели. «Мы планировали выйти на фронт с самого начала, мы знали, что у Толуки много проблем в оборонительной зоне, и мы этим воспользовались». Фернандо Ортис был назначен временным тренером Америки 3 марта, чтобы заменить аргентинца Сантьяго Солари, с тех пор он руководил тремя матчами; проиграл в дебюте Монтеррею, связался с Гвадалахарой, а теперь одержал первую победу. В прошлую пятницу аргентинец поделился, что он был подтвержден правлением, чтобы остаться в банке Aguilas на оставшуюся часть Clausura, ситуацию, которую он принимает с легкостью. «Я уже мечтал лидировать в Америке, и это одно из моих удовлетворенностей, я благодарю людей, которые доверились мне, и теперь я не думаю, что дальше следующего матча». На двенадцатый день Клаусуры 2022 года Америка посетит Некаксу 2 апреля. ас/гб/плв