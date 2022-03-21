AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 20 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Аргентинский Ортис прогнозирует, что триумф восстановит настроения Америки

Newsroom Infobae

20 март 2022

Мексика, 20 марта аргентинский Фернандо Ортис, тренер мексиканского футбола Америки, предсказал в воскресенье, что победа со счетом 3:0 над Толукой восстановит настроение его команды. «Мы знали, что этот матч необходим для хороших ожиданий, но самое лучшее, что он сильно восстанавливает наше настроение», - сказал тренер в конце матча 11-го дня Клаусуры. Америка победила с голами колумбийца Роджера Мартинеса, чилийца Диего Вальдеса и Алехандро Зендехаса, все три гола упали в первом тайме. Толука попытался отреагировать, но это не создало достаточной опасности для скидок. Ортис рассказал о том, как важно для его команды впервые победить на турнире на Estadio Azteca, где у них накопилась ничья и три падения. «Мы знаем реальность, через которую проходим, поэтому нам нужно было побеждать, другого варианта не было; сегодня мы смогли сделать это для большего количества голов, но это не имеет значения, мы должны были побеждать дома и это было самое главное искать квалификацию», - сказал он. С победой «Орлы» поднялись с семнадцатой позиции на 15-е место. Они набрали 10 очков в результате двух побед, четырех ничьих и пяти поражений. Стратег поделился удовлетворением тем, что его отряд работал так, как планировалось в течение недели. «Мы планировали выйти на фронт с самого начала, мы знали, что у Толуки много проблем в оборонительной зоне, и мы этим воспользовались». Фернандо Ортис был назначен временным тренером Америки 3 марта, чтобы заменить аргентинца Сантьяго Солари, с тех пор он руководил тремя матчами; проиграл в дебюте Монтеррею, связался с Гвадалахарой, а теперь одержал первую победу. В прошлую пятницу аргентинец поделился, что он был подтвержден правлением, чтобы остаться в банке Aguilas на оставшуюся часть Clausura, ситуацию, которую он принимает с легкостью. «Я уже мечтал лидировать в Америке, и это одно из моих удовлетворенностей, я благодарю людей, которые доверились мне, и теперь я не думаю, что дальше следующего матча». На двенадцатый день Клаусуры 2022 года Америка посетит Некаксу 2 апреля. ас/гб/плв

новости без цензуры