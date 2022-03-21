Аргентина продемонстрирует мощь своей спутниковой индустрии в США

Вашингтон, 21 марта Аргентина впервые будет иметь национальный павильон на сателлитной ярмарке «Спутник 2022», которая проходит на этой неделе в Вашингтоне, где будут участвовать дюжина компаний из сектора, созданного в этой стране. «Это первый случай, когда Аргентина имеет собственную национальную позицию», - сказал в беседе с небольшой группой журналистов, в том числе с министром науки, технологий и инноваций Аргентины Эфе Даниэлем Фильмусом, который в настоящее время находится в Вашингтоне по этому случаю. Министр пояснил, что правительство Аргентины заинтересовано в расширении экспортного сектора страны, который до сих пор всегда был сосредоточен на первичной продукции, включая науку и технологии. «Мы страна, способная экспортировать знания», - сказал он, и оформил присутствие аргентинских компаний на ярмарке под национальным зонтиком как обязательство в этом отношении, работая как «мозаика», чтобы показать миру, на что способна производить аргентинская экономика. Отвечая на вопрос, каковы конкурентные преимущества Аргентины в области спутников и высоких технологий, в которой такие страны, как США, уже обладают большой силой, Филмус указал на качество аргентинских конструкций, а также сравнительно низкую стоимость производства в Аргентине. Ярмарка «Спутник 2022» проводится с понедельника по четверг на этой неделе в конференц-центре имени Уолтера Вашингтона в столице США, и в ней примут участие самые известные компании этого сектора, такие как SpaceX, а также Вооруженные силы США и многие другие.