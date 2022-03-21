В Аргентине зарегистрировано 3614 новых случаев заболевания и еще 105 смертей от covid-19

Буэнос-Айрес, 21 марта Аргентина зарегистрировала 3 614 новых случаев COVID-19 в понедельник, в результате чего общее количество положительных результатов достигло 9 011 367, а смертность выросла до 127 599 после того, как за последние 24 часа было зарегистрировано 105 смертей. Цифры свидетельствуют о росте по сравнению с количеством инфекций, о которых было сообщено в воскресенье, когда было зарегистрировано 1227 положительных результатов, хотя в выходные дни эти цифры обычно ниже. Согласно официальным данным, 8,8 миллиона человек были инфицированы и выписаны, в то время как число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, которые остаются в отделениях интенсивной терапии в этот день, составило 678, что значительно ниже пика в 7969 человек, о котором сообщалось 14 июня 2021 года. Процентная доля коек в отделениях интенсивной терапии для всех видов заболеваний составляет 30 процентов по всей стране и 38,2 процента, если учитывать только Буэнос-Айрес и его периферию. С конца декабря южноамериканская страна переживает «третью волну» пандемии, вызванную распространением в сообществе варианта омикрон, хотя количество положительных результатов в последние недели постепенно уменьшается. В Аргентине 14 января регистрировалось рекордное 139 853 случая в день. Страна с населением 45 миллионов человек продолжает кампанию вакцинации от коронавируса, начатую в конце 2020 года. Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день по всей стране было применено 95,8 миллиона доз. В общей сложности 40,5 миллиона человек получили первую дозу вакцины, а 36,8 миллиона человек уже были привиты второй дозой. Кроме того, 3 миллиона аргентинцев получили дополнительную третью дозу и еще 15,3 миллиона бустерную дозу в рамках стратегии вакцинации, запущенной в октябре прошлого года для укрепления иммунитета населения. ШЕФ джак/ррт