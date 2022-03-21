Определены еще 14 билетов на чемпионат мира 2022 года: страны, которые будут бороться за квалификацию, и 15, которые уже находятся в Катаре

Начался обратный отсчет времени до чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. До начала нового турнира, которого ожидают все любители футбола, осталось 245 дней, когда 21 ноября мяч начнет катиться на стадионе Аль-Бейт.
Тем не менее, лихорадка чемпионата мира уже ощущается, потому что в последние дни марта будет доступно еще 14 билетов на чемпионат мира, а на розыгрыш 1 апреля будет доступно только 3 билета из 32, которые ФИФА присуждает для этого соревнования.
На данный момент 15 стран уже обеспечили свое присутствие в Катаре с учетом автоматической классификации принимающей страны. Жеребьевка 1 апреля в Дохе состоится с участием 29 стран, еще 4 ждут июньского утешительного матча, чтобы урегулировать последние 2 паса и открытую звездочку над украинской футбольной командой, поскольку страна сталкивается с военным вторжением России.
• 15 РЕЙТИНГОВЫХ ВЫБОРОВ
Катар (страна-организатор), Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Германия, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран и Южная Корея.
• СОРТИРОВКА ОТСУТСТВУЮЩИХ ВЫБОРОК ПО ФЕДЕРАЦИИ
АЗИЯ (ДОСТУПНО 2 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)
В отсутствие двух дат до финала квалификационных раундов квалифицируются только Иран и Южная Корея. В период с 24 по 29 марта будут объявлены два других участника чемпионата мира и пятая команда, которая сыграет в плей-офф в июне против команды Южной Америки.
В Азии две группы по шесть стран: первые две квалифицируются напрямую, а третья из каждой зоны сражается друг с другом, чтобы выиграть право на международный утешительный поединок.
В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и Ирак борются за третье место. С другой стороны, Саудовская Аравия (19 очков), Япония (18) и Австралия (15) разделят два других прямых прохода и третье место в этих двух финальных датах.
АФРИКА (5 БИЛЕТОВ ДОСТУПНО)
Объявления из этого региона пока не известны. Однако в период с 25 по 29 марта пять соответствующих ему мест будут определены после проведения матчей (туда и обратно) прямого выбывания между 10 командами-кандидатами.
• Конго против Марруэкоса
• Мали против Туниса
• Камерун против Алжира
• Гана против Нигерии
• Сенегал против Египта
СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА (ДОСТУПНО 3 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)
Конкакаф присуждает три прямых билета и плей-офф, но до сих пор нет известных квалификационных турниров в этом регионе. Последние три даты пройдут с 24 по 30 марта. Пока Канада (25 очков), Мексика (21) и Соединенные Штаты (21) будут иметь прямой доступ, а Панама (17) пойдет в утешительный поход.
Тем не менее, Коста-Рика (16) и даже Сальвадор (9) все еще ждут того, что произойдет на этой ключевой неделе с тремя определяющими датами, чтобы узнать, удастся ли им выйти на квалификационные позиции чемпионата мира.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (ДОСТУПНО 2 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)
До окончания этих квалификаций осталось две даты, и Бразилия и Аргентина уже подтверждены в Катаре 2022. Осталось два места и одно место в плей-офф, который будет определен в период с 24 по 29 марта с датой двойной квалификации.
В настоящее время в таблице есть Эквадор (25) и Уругвай (22) в местах прямых билетов на чемпионат мира, а Перу (21) находится в утешительном раунде. Но это будет одно из самых привлекательных определений, потому что Чили (19), Колумбия (17) и даже Боливия (16) сохраняют свои математические шансы без изменений.
ЕВРОПА (ДОСТУПНО 3 БИЛЕТА)
Европейский турнир находится в стадии плей-офф. Поскольку 10 команд уже подтверждены, остается только знать, кто будет кредиторами последних трех билетов, которые будут решены через ключевую систему, которая будет проходить с 24 по 29 марта, хотя звездочка останется: Украина отложила свой матч из-за войны в своей стране и пропуск будет приостановлен для Катара, за который борются Шотландия, Уэльс, Австрия и вышеупомянутая Украина.
Этап 1: Шотландия против Украины (отложено из-за войны) /Уэльс против Австрии.
Второй этап: Швеция против Чехии/Польши (выходит в финал после дисквалификации России).
Третий этап: Италия — Македония /Португалия — Турция.
* Победители каждого ключа сталкиваются друг с другом
ОКЕАНИЯ (1 УТЕШИТЕЛЬ)
Конфедерация футбола Океании присуждает «половину квоты», что означает, что восемь команд, участвующих в плей-офф, имеют только один билет в плей-офф. Финальный этап отборочного этапа начался 17 марта, и команда, прошедшая квалификацию в утешительный этап, будет объявлена после финала 30 марта.
Соломоновы Острова, Таити, Вануату, Острова Кука, Новая Зеландия, Новая Каледония, Фиджи и Папуа — Новая Гвинея попали в групповой этап квалификационных турниров. Победитель квалификации сыграет утешительный матч против Конкакаф.
УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И КЛЮЧ К УКРАИНЕ
После жеребьевки 1 апреля на чемпионате мира останутся вакантными три места. 13 и 14 июня пройдут два утешительных матча между федерациями: Азия против Конмебола и Конкакаф против Океании.
Пока матч между Уэльсом и Австрией состоится 24 марта, победителю этого ключа придется ждать несколько месяцев, чтобы встретиться со своим соперником. Столкновение между Шотландией и Украиной, отложенное войной, состоится в окне ФИФА в июне, а победитель этого ключа через несколько дней разыграет третий билет, который будет бесплатным на чемпионат мира.
КАК ВЫ РАСПРОСТРАНЯЛИ БИЛЕТЫ НА ФИФА
• 13 слотов для Европейской федерации (УЕФА)
• 5 квот для Африканской федерации (CAF)
• 4 места и 1 утешительный раунд для Азиатской федерации (АФК)
• 4 места и 1 утешительный поединок для Южноамериканской конфедерации (Конмебол)
• 3 места и 1 утешительный поединок для Конфедерации Центральной и Северной Америки (Конкакаф)
• 1 утешительный раунд для Океанической федерации (OFC)
• 1 квота для принимающей страны
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