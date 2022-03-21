Определены еще 14 билетов на чемпионат мира 2022 года: страны, которые будут бороться за квалификацию, и 15, которые уже находятся в Катаре

Начался обратный отсчет времени до чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. До начала нового турнира, которого ожидают все любители футбола, осталось 245 дней, когда 21 ноября мяч начнет катиться на стадионе Аль-Бейт.

Тем не менее, лихорадка чемпионата мира уже ощущается, потому что в последние дни марта будет доступно еще 14 билетов на чемпионат мира, а на розыгрыш 1 апреля будет доступно только 3 билета из 32, которые ФИФА присуждает для этого соревнования.

На данный момент 15 стран уже обеспечили свое присутствие в Катаре с учетом автоматической классификации принимающей страны. Жеребьевка 1 апреля в Дохе состоится с участием 29 стран, еще 4 ждут июньского утешительного матча, чтобы урегулировать последние 2 паса и открытую звездочку над украинской футбольной командой, поскольку страна сталкивается с военным вторжением России.





• 15 РЕЙТИНГОВЫХ ВЫБОРОВ

15 вариантов уже подтверждены

Катар (страна-организатор), Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Германия, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран и Южная Корея.

• СОРТИРОВКА ОТСУТСТВУЮЩИХ ВЫБОРОК ПО ФЕДЕРАЦИИ





АЗИЯ (ДОСТУПНО 2 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)

Южная Корея и Иран уже прошли квалификацию. Доступны два билета и пропуск в плей-офф против команды из Южной Америки

В отсутствие двух дат до финала квалификационных раундов квалифицируются только Иран и Южная Корея. В период с 24 по 29 марта будут объявлены два других участника чемпионата мира и пятая команда, которая сыграет в плей-офф в июне против команды Южной Америки.

В Азии две группы по шесть стран: первые две квалифицируются напрямую, а третья из каждой зоны сражается друг с другом, чтобы выиграть право на международный утешительный поединок.

В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и Ирак борются за третье место. С другой стороны, Саудовская Аравия (19 очков), Япония (18) и Австралия (15) разделят два других прямых прохода и третье место в этих двух финальных датах.





АФРИКА (5 БИЛЕТОВ ДОСТУПНО)

После победы на Кубке африканских наций Сенегал будет претендовать на участие в чемпионате мира против Египта (Фото: Reuters)

Объявления из этого региона пока не известны. Однако в период с 25 по 29 марта пять соответствующих ему мест будут определены после проведения матчей (туда и обратно) прямого выбывания между 10 командами-кандидатами.

• Конго против Марруэкоса

• Мали против Туниса

• Камерун против Алжира

• Гана против Нигерии

• Сенегал против Египта





СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА (ДОСТУПНО 3 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)

Мексика борется за один из трех прямых билетов на чемпионат мира (Фото: USA TODAY Sports)

Конкакаф присуждает три прямых билета и плей-офф, но до сих пор нет известных квалификационных турниров в этом регионе. Последние три даты пройдут с 24 по 30 марта. Пока Канада (25 очков), Мексика (21) и Соединенные Штаты (21) будут иметь прямой доступ, а Панама (17) пойдет в утешительный поход.

Тем не менее, Коста-Рика (16) и даже Сальвадор (9) все еще ждут того, что произойдет на этой ключевой неделе с тремя определяющими датами, чтобы узнать, удастся ли им выйти на квалификационные позиции чемпионата мира.





ЮЖНАЯ АМЕРИКА (ДОСТУПНО 2 БИЛЕТА И 1 УТЕШИТЕЛЬ)

Команды Аргентины и Бразилии уже прошли квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре (Reuters)

До окончания этих квалификаций осталось две даты, и Бразилия и Аргентина уже подтверждены в Катаре 2022. Осталось два места и одно место в плей-офф, который будет определен в период с 24 по 29 марта с датой двойной квалификации.

В настоящее время в таблице есть Эквадор (25) и Уругвай (22) в местах прямых билетов на чемпионат мира, а Перу (21) находится в утешительном раунде. Но это будет одно из самых привлекательных определений, потому что Чили (19), Колумбия (17) и даже Боливия (16) сохраняют свои математические шансы без изменений.





ЕВРОПА (ДОСТУПНО 3 БИЛЕТА)

После победы на Кубке Европы Италия должна определить свою удачу на чемпионате мира во внутреннем утешительном матче УЕФА (Фото: Reuters)

Европейский турнир находится в стадии плей-офф. Поскольку 10 команд уже подтверждены, остается только знать, кто будет кредиторами последних трех билетов, которые будут решены через ключевую систему, которая будет проходить с 24 по 29 марта, хотя звездочка останется: Украина отложила свой матч из-за войны в своей стране и пропуск будет приостановлен для Катара, за который борются Шотландия, Уэльс, Австрия и вышеупомянутая Украина.

Этап 1: Шотландия против Украины (отложено из-за войны) /Уэльс против Австрии.

Второй этап: Швеция против Чехии/Польши (выходит в финал после дисквалификации России).

Третий этап: Италия — Македония /Португалия — Турция.

* Победители каждого ключа сталкиваются друг с другом





ОКЕАНИЯ (1 УТЕШИТЕЛЬ)

Конфедерация футбола Океании присуждает «половину квоты», что означает, что восемь команд, участвующих в плей-офф, имеют только один билет в плей-офф. Финальный этап отборочного этапа начался 17 марта, и команда, прошедшая квалификацию в утешительный этап, будет объявлена после финала 30 марта.

Соломоновы Острова, Таити, Вануату, Острова Кука, Новая Зеландия, Новая Каледония, Фиджи и Папуа — Новая Гвинея попали в групповой этап квалификационных турниров. Победитель квалификации сыграет утешительный матч против Конкакаф.





УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И КЛЮЧ К УКРАИНЕ

Утешительный поединок пройдет 13 и 14 июня (Фото: ФИФА)

После жеребьевки 1 апреля на чемпионате мира останутся вакантными три места. 13 и 14 июня пройдут два утешительных матча между федерациями: Азия против Конмебола и Конкакаф против Океании.

Пока матч между Уэльсом и Австрией состоится 24 марта, победителю этого ключа придется ждать несколько месяцев, чтобы встретиться со своим соперником. Столкновение между Шотландией и Украиной, отложенное войной, состоится в окне ФИФА в июне, а победитель этого ключа через несколько дней разыграет третий билет, который будет бесплатным на чемпионат мира.





КАК ВЫ РАСПРОСТРАНЯЛИ БИЛЕТЫ НА ФИФА

• 13 слотов для Европейской федерации (УЕФА)

• 5 квот для Африканской федерации (CAF)

• 4 места и 1 утешительный раунд для Азиатской федерации (АФК)

• 4 места и 1 утешительный поединок для Южноамериканской конфедерации (Конмебол)

• 3 места и 1 утешительный поединок для Конфедерации Центральной и Северной Америки (Конкакаф)

• 1 утешительный раунд для Океанической федерации (OFC)

• 1 квота для принимающей страны





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