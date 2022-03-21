Энди Монтаньес озвучивает кампанию Сантурсе Кангрехерос

Сан-Хуан, 21 марта Легендарный игрок сальсы Энди Монтаньес одолжил свой голос и имидж новой институциональной кампании Сантурсе Кангрехерос для нового сезона Национального превосходного баскетбола Пуэрто-Рико (BSN), который начинается в следующем месяце. Под лозунгом «Кто не чувствует себя Кангрехеро?» , Монтаньес рассказывает сообщение, обращенное к истории команды, которая пытается поднять настроение всем в родном Сантурсе и предлагает им поддержать символическую столичную команду. Запуск этой кампании знаменует собой начало продажи билетов, как для подписчиков, так и для всех, на местные игры Cangrejeros de Santurce в Колизее Роберто Клементе. В рамках объявления руководство команды также сообщило, что дети в возрасте от 5 лет уже будут допущены в суд, согласно последним рекомендациям Департамента здравоохранения. Сантурс Кангрехерос начнется в этот день BSN в понедельник, 11 апреля, когда они встретятся с индейцами майягес в Роберто Клементе. За этим матчем, а также в доме кангрехера в апреле, последует встреча с Guayama Warlocks в среду 13-го, четверг 14-го против Каридурос де Фахардо, во вторник 19-го против Гуайнабо Метс, в четверг 21-го против Атлетикос-де-Сан-Херман и в четверг 28-го против львов Понсе. Билеты на все эти матчи можно будет приобрести в эту среду, 23 марта, на сайте Ticketera.com и в Колизее Роберто Клементе в Сан-Хуане.