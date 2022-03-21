Ультра-боевик, главный подозреваемый в убийстве Арамбуру

Париж, 21 марта Французский ультраправый активист, подписанный полицией за насильственные действия, является главным подозреваемым в убийстве в Париже в начале субботы бывшего аргентинского регбиста Федерико Мартина Арамбуру, расследование которого привело к аресту женщины, которая управляла автомобилем в котором автор стрельбы скрылся. Как сообщили местным СМИ источники в полиции, задержанной является 24-летняя женщина, которая, согласно первым элементам расследования, управляла автомобилем, в котором скрывались подозреваемые. По данным СМИ в понедельник, изображения с камер видеонаблюдения магазинов, расположенных рядом с местом преступления, на центральной улице в 6-м округе французской столицы, позволили идентифицировать Лоика Ле Приоля в качестве автора стрельбы. Криминальный отряд парижской полиции активно разыскивает его, а также другого человека, который также уволил. Ле Приоль — бывший французский военный, который в течение многих лет входил в состав Союзной группы обороны (GUD), ультраправой организации, распущенной в 2017 году, но очень активной в 70-х и 80-х годах. Семья Арамбуру опубликовала через своего адвоката заявление, в котором утверждали, что испытывают «неописуемую боль» за то, что они назвали «отвратительным преступлением», попросив при этом о «осмотрительности» и о том, чтобы полиция могла работать над выяснением обстоятельств произошедшего. Согласно первым элементам расследования, бывший интернационал, который 22 раза носил футболку Pumas, провел ночь на вечеринке перед тем, как отправиться на матч турнира шести наций между Францией и Англией в субботу на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. На рассвете на террасе бара Mabillon, расположенного на центральном бульваре Сен-Жермен, произошла ссора, которая вынудила вмешаться персонал заведения. По словам некоторых свидетелей, один из членов другой группы носил огнестрельное оружие, а другой — полицейский браслет. Арамбуру в сопровождении своего друга, бывшего напарника и напарника Шона Хегарти направлялся в свой отель на бульваре Сен-Мишель, когда автомобиль остановился на его росте и два человека оставили его и застрелили их. По меньшей мере пять выстрелов попали в Арамбуру, который погиб на месте, в то время как его друг был невредим. Три человека скрылись в автомобиле, которым управляла женщина. 42-летний Арамбуру жил в Биаррице, где занимался туристическим бизнесом. Именно в команде этого города во Французской Стране Басков он играл между 2004 и 2006 годами и где укоренился, до такой степени, что был членом совета директоров клуба. Он также носил футболки Перпиньяна (2006-2008) и Дакса (2008-2010), все из которых отдали ему должное, как и сборная Франции, которая сделала это перед матчем с Англией. ШЕФ ЛМПГ/АС/ОГ