AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 20 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Все фотографии с последнего дня Lollapalooza Аргентина 2022

В конце седьмого выпуска фестиваля зрители наслаждались музыкой и захватывающим завершением шоу

Newsroom Infobae

20 март 2022


Лоллапалуза 2022
Jhay Cortez прибыл, чтобы поставить свою квоту реггетона на день

Лоллапалуза 2022
Простаивает до чистого камня на стадии Flow

Лоллапалуза 2022
Зрители прожили незабываемый день

Лоллапалуза 2022
Канадка Алессия Кара удивила своей пластичностью на сцене

Лоллапалуза 2022
Las Ligas Minor, аргентинская инди-рок-группа, заявила, что присутствует на третьем свидании

Лоллапалуза 2022
Публика прибыла на ипподром Сан-Исидро с полудня

Лоллапалуза 2022 - Бабасоникос
Бабасоникос начал свое шоу с «Mare», одного из своих самых больших хитов

Лоллапалуза 2022
Актриса и певица Малена Вилла заставила своих поклонников прыгнуть в Flow

Лоллапалуза 2022
Кордовская поп-музыка вышла на сцену Samsung вместе с Celli

Лоллапалуза 2022
Испанец Сен Сенра заставил своих поклонников бредить своим хитом «Sensaciones»

Лоллапалуза 2022
Мадриленка Паула Сендехас, художница, родившаяся из Instagram, дала свое шоу на Alternative

Лоллапалуза 2022
Foo Fighters отвечали за закрытие даты в Flow

Лоллапалуза 2022
Эммануэль Орвилер был одним из самых ожидаемых публикой художников (Chule Valerga)

Лоллапалуза 2022
Вся чувственность Six Sex на сцене Перри


ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Меган Фокс за кулисами, фурор для The Strokes и цвет фанатов: 30 фотографий со второго дня Lollapalooza
Ники Николь и No Te Va Gustar подняли кулак против гендерного насилия в Лоллапалузе
Фотографии знаменитостей второго дня Lollapalooza Argentina 2022

новости без цензуры