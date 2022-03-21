Все фотографии с последнего дня Lollapalooza Аргентина 2022
В конце седьмого выпуска фестиваля зрители наслаждались музыкой и захватывающим завершением шоу
Jhay Cortez прибыл, чтобы поставить свою квоту реггетона на день Простаивает до чистого камня на стадии Flow Зрители прожили незабываемый день Канадка Алессия Кара удивила своей пластичностью на сцене Las Ligas Minor, аргентинская инди-рок-группа, заявила, что присутствует на третьем свидании Публика прибыла на ипподром Сан-Исидро с полудня Бабасоникос начал свое шоу с «Mare», одного из своих самых больших хитов Актриса и певица Малена Вилла заставила своих поклонников прыгнуть в Flow Кордовская поп-музыка вышла на сцену Samsung вместе с Celli Испанец Сен Сенра заставил своих поклонников бредить своим хитом «Sensaciones» Мадриленка Паула Сендехас, художница, родившаяся из Instagram, дала свое шоу на Alternative Foo Fighters отвечали за закрытие даты в Flow Эммануэль Орвилер был одним из самых ожидаемых публикой художников (Chule Valerga) Вся чувственность Six Sex на сцене Перри
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