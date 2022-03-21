По оценкам адвоката Альберто Фухимори, он выйдет из тюрьмы в четверг

Лима, 21 марта Бывший президент Перу Альберто Фухимори (1990-2000) может быть освобожден в следующий четверг, после того как резолюция о восстановлении его помилования продолжает процедуру в судебной системе и Национальном пенитенциарном институте (INPE), сообщил местной газете один из его адвокатов Элио Риера понедельник. «Конституционный суд (КС) должен объявить о своем решении. Затем защита должна быть уведомлена, чтобы можно было пересечь судебные органы и Национальный пенитенциарный институт», - пояснил Риера газете La República. Адвокат подсчитал, что «через два-три дня, возможно, в четверг, Фухимори может выйти на свободу», который отбывал 25-летний тюремный срок за массовое убийство 25 человек тайной военной группировкой «Колина» и похищение журналиста и бизнесмена в 1992 году. В прошлый четверг TC одобрил апелляцию habeas corpus, которая восстанавливает гуманитарное помилование, предоставленное Фухимори бывшим президентом Педро Пабло Кучински в 2017 году, и с тех пор 83-летний бывший президент ожидает освобождения из тюрьмы полицейской тюрьмы Барбадоса. Его последователи и сторонники по очереди держат бдение у тюрьмы, ожидая, когда Фухимори, вероятно, уйдет в медицинский центр, учитывая его хрупкое состояние здоровья, сообщает его семья. Несмотря на неприятие, которое эта резолюция вызвала в различных секторах, адвокат Фухимори обосновал помилование, поскольку он «пожилой человек» и «с онкологическими проблемами», хотя этот диагноз больше не упоминается в медицинских заключениях бывшего губернатора, а о его проблемах с сердцем и легкими. Риера также отметил, что «если это постановление будет проанализировано международными органами, такими как Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека), прокуроры должны принять решение КС». Межамериканский суд предоставил перуанскому государству неделю, чтобы проинформировать его о временных мерах, принятых после постановления КС, и попросил его «немедленно проинформировать Конституционный суд» об этих действиях. Правозащитные организации в Перу обратились за день до вынесения постановления ТК в Межамериканский суд с просьбой о применении временной меры, и, когда решение стало известно, они представили еще одну записку с просьбой немедленно принять меры по надзору за исполнением приговора. В свою очередь, правительство президента Педро Кастильо объявило, что обратится в международные органы правосудия с просьбой отменить решение ТК. Заместитель министра юстиции Хуан Карраско, который также возглавляет Комиссию президентской милости, заявил, что «это будет означать (переход) по международным каналам, Межамериканскому суду по правам человека (Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) и, таким образом, отмена этого постановления».