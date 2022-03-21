Альберто Фернандес начинает ключевую неделю в своей «войне» с инфляцией и будущим своего политического союза с Кристиной Киршнер

«Чтобы упорядочить экономику, необходимо сначала упорядочить политику», - повторяют в последние дни несколько чиновников национального правительства. Перед Альберто Фернандесом стоит огромная проблема, потому что для того, чтобы задать курс политического управления, он должен договориться с Кристиной Киршнер или принять односторонние решения в краткосрочной перспективе.

Путь, по которому он пойдет, еще не определен, хотя в его окружении есть сторонники тех, кто требует второго варианта. Они просят его сделать жест власти, бежать к жесткому кирхнеризму «ящиков» и укрепить руководство менеджмент и перонизм. Они не призывают его разорвать коалицию, потому что коалиция уже разорвана.

Внутриполитический кризис Фронта Тодос обуславливает государственное управление и затуманивает реальную направленность основной проблемы Аргентины: рост инфляции. По представленному сценарию президент столкнется с «войной» против роста цен с двумя генералами Киршнера.

В официальном продвижении против цен в супермаркетах будет министр торговли Роберто Фелетти, а в усилиях по предотвращению нехватки газа в стране будет отвечать министр энергетики Дарио Мартинес, который в течение недели признал что в марте у Аргентины закончились ресурсы для оплаты газа.

Министр торговли Роберто Фелетти (Адриан Эскандар)

Парадоксально. Два ключевых имени в борьбе с инфляцией являются частью политической схемы, возглавляемой вице-президентом, с которым в настоящее время не разговаривают с главой государства . На прошлой неделе было много признаков того, что политический союз разорван и недоверие царит во всех уголках перонизма. Под потрепанной структурой единства есть два разных мира.

Последним, кто заявил об ухудшении положения Фронта Тодоса, был министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро. «Глупо игнорировать тот факт, что «Фронт всех» переживает критический политический момент. Было бы гораздо лучше, если бы наше политическое пространство проголосовало вместе (соглашение с МВФ). Однако эти разногласия внутри нашей коалиции ни в коей мере не должны трансформироваться в разрыв политического пространства», - заявил он в это воскресенье.

Бывший начальник штаба опубликовал письмо в СМИ, связанное с кирхнеризмом, и попросил все перонистское руководство «искать механизмы для возобновления диалога и инициативы по преодолению этого кризиса и переупорядочению Всефронта». Кажется, не случайно заказ поступает с портала K. Это способ установить, что «альбертизм» стремился избежать открытого перелома и сделал это при посещении территории.

Теперь, это будет Кристина Киршнер и ее политическое пространство, которые должны забрать перчатку . В кирхнеризме они уже давно повторяют, что не покинут коалицию, хотя им известно об огромном недомогании, которое существует в Розовом доме и которое повторяется каждую неделю, в то время как тишина и напряженность продолжаются на вершине власти. В рядах правящей партии никто не знает, когда вновь возникнут новые разногласия.

Кампора призвала к массовой мобилизации на 24 марта (@luanavolnovich)

Эта неделя будет особенной для перонизма, потому что как Casa Rosada, так и жесткий кирхнеризм будут отмечать день воспоминание (24 марта), и до сих пор неизвестно, будут ли они делать это вместе или по отдельности. Если они проведут мероприятие в разных местах, они выявят различия, которые и без того неразрывны. Если они сделают это вместе, они выразят готовность захотеть склеить сломанную вазу.

Кампора призвала к массовой мобилизации, которая начнется в бывшем ESMA и завершится центральным событием на Пласа-де-Майо. Общественные движения во главе с Движением Эвита (пространство, связанное с президентом) также проведут марш в другой части города Буэнос-Айрес. Альберто Фернандес пока не решил, где он будет. Нет нужды в словах. Присутствие и отсутствие будет само по себе жестом.

Первые сражения «войны» с инфляцией

Ожидается, что в этот понедельник президент соберет представителей профсоюзного, делового и производственного секторов для продвижения обсуждения ценовых соглашений, а также других мер, направленных на сдерживание роста инфляции, которая составила 4,7% в прошлом месяце и которая, по данным правительства по оценкам, будет старше в следующем месяце.

«Президент призывает к этому диалогу работать вместе, решать проблемы и придавать стране предсказуемость, увеличивать производство, инвестиции и рост. Рост делает все намного менее болезненным. Мы с нетерпением ожидаем этого стола с большим интересом к диалогу, созданию и устранению препятствий. Это будет поворотный момент», - заявил глава МАУ Даниэль Фунес де Риоха после встречи с президентом и CGT в конце прошлой недели.

Правительство пытается договориться с различными секторами о мерах по прекращению роста цен (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

В прошлую пятницу объявление о начале «войны» против повышения цен не содержало конкретных мер. Фернандес лишь дал понять, что будет контроль за ценами, но не объяснил, как это сделать. В конечном счете, на этой неделе следует начать уточнять меры, которые будут приняты для сдерживания роста и попытаться начать возвращать путь к упорядочению макроэкономики.

В этот понедельник в 10 часов утра министр производства Матиас Кулфас и министр торговли Роберто Фелетти примут представителей супермаркетов и COPAL, организации, объединяющей более 30 палат пищевой промышленности и производства напитков, в Министерстве производства.

Цель? Обсудите рост цен на некоторые продукты, по которым правительство не находит объяснений, почему они выросли, и меры, которые Casa Rosada разрабатывает для контроля цен на продукты питания. Правящая партия может применить новый и жесткий контроль в крупных супермаркетах и на местных рынках и снизить стоимость группы продуктов, которые не оказывают прямого влияния на международный скачок цен. Она еще не определена.

«Существует вопрос об увеличении, которое не имеет оправдания затрат, а скорее спекулятивные причины. В этом мы будем очень жесткими», — заявил Кулфас в это воскресенье во время радиоинтервью. Он также утверждал, что правительство ищет убеждения, но если этого недостаточно, «мы будем использовать закон поставок, закон защиты конкуренции, инструменты, которые мы уже использовали во время пандемии».

Министр производства Матиас Кулфас (Фото: Франко Фафасули)

В начале недели правительство объявит о новых мерах для местных магазинов, поскольку те, которые действуют, применяются в крупных супермаркетах, но не на небольших рынках. Это решение также прокомментировал министр производства, который пришел к выводу: «Если мы увидим неоправданное увеличение, несмотря на новые меры, мы примем решительные меры».

Правительство вовлечено в экономическую и политическую борьбу, которая после двух лет правления привела к эрозии структуры коалиции и общественного имиджа президента. В правящей партии они погружены в неопределенность и обременены политическими отношениями между Альберто и Кристиной. В этом контексте они пытаются открыть новую главу в экономическом кризисе.

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