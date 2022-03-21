Алаба приносит извинения мадридизму после разгрома классика

Мадрид, 21 марта Давид Алаба, австрийский международный центральный защитник «Реала», извинился перед Мадридисмо перед уходом со своей сборной, заверил, что игроки «разочарованы» имиджем, предложенным в классике, и пообещал, что после перерыва они восполнят его на его возвращение на конкурс. «Прошлой ночью было больно. Поражения — это часть футбола, но футбол трудно усвоить. Это было большое разочарование для нас и мне очень жаль всех мадридистов», - написал он в своем официальном аккаунте в Instagram. Наряду с изображением конца матча, когда Алаба поблагодарил фанатов за поведение в тяжелом пропущенном поражении, защитник присоединился к Тибо Куртуа в сообщении с тоном оптимизма в отношении того, что будет дальше. «Мы разочарованы нашим вчерашним выступлением и все, что мы можем сделать после международного перерыва, - это сделать шаг вперед и гораздо усерднее работать, чтобы восполнить его и продолжить играть в сезоне, как мы это сделали», - сказал он. ШЕФ рмм/арч