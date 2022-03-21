AIFA: Несмотря на инаугурацию, подъездные пути еще не завершены

21 марта в рамках открытия нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса были объявлены новые маршруты, которые будут способствовать мобильности и доступу к объектам. Во время утренней конференции губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо подробно рассказал, какие пять проектов мобильности отвечает за его правительство, из которых не все завершены на 100%.

Следует добавить, что одним из основных моментов, сделанных в AIFA, является именно мобильность и доступность, чтобы добраться до нее. Столкнувшись с этим, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал:

Так, он сообщил, что до сих пор автомагистраль из Мехико в Пачуку, которая сейчас имеет восемь полос движения, уже продлена, поскольку ранее она имела только четыре полосы. Среди работ, которые все еще продолжаются, - поезд, который отправится из международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Буэнависту.

Дистрибьютор доступа AIFA

На данный момент участок от Лечерии до военной авиабазы Санта-Лючия еще не завершен. «Когда эта работа будет завершена, из Мехико до этого аэропорта будет сделано 45 минут», — сказал Лопес Обрадор.

Со своей стороны, губернатор Edomex Альфредо дель Масо подробно рассказал, какими будут пять проектов мобильности: во-первых, основной дистрибьютор доступа, который соединяется с Mexiquense Outdoor Circuit и главным входом AIFA, был частично завершен 20 марта, то есть за день до инаугурация. Он стремится ускорить поступление билетов в аэропорты из Сумпанго, Керетаро, Наукальпана, западной Мексики, а также из Тескоко и Мехико.

Следует отметить, что из шести механизмов, которые имеет этот распределитель, четыре находятся в эксплуатации; однако еще два находятся в процессе завершения из-за задержки, возникшей в результате воздействия на один из переходов к цепи, как объяснил Альфредо дель Мазо.

Вторым маршрутом станет маршрут Mexibus, первый общественный транспорт, который будет обслуживать работников AIFA. Он вступил в строй 21 марта и в настоящее время доступен для общественности и полностью готов к работе. Рост инфраструктуры состоит из восьми новых станций: Ломас Бонита, Озумбилла, Сан-Франциско, Текамакс, Военный круговой перекресток, Топливо, Казначейство и, наконец, Пассажирский терминал.

Проекты подключения AIFA

Третьим станет городская автомагистраль Сьерво-де-ла-Насьон, которая была готова в октябре 2021 года. Эта автомагистраль была создана для соединения международного аэропорта Мехико (AICM) с Фелипе Анхелесом, протяженностью 14 километров и соединяющей Наукальпан и Экатепек. Продолжается работа по присоединению к автомагистрали Мексика-Пачука.

Четвертым будет Восточное соединение, которое еще не завершено, которое, как ожидается, будет завершено к концу 2023 года и соединит Периферико-Ориенте с AICM и шоссе Пеньон — Тескоко. Наконец, Gazas Rio de los Remedios, который состоит из улучшения, которое соединит шоссе Мексика-Пачука с Инсургентесом и расширение шоссе Наукалпан-Экатепек.

Сегодня утром во время президента Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заявил, что строительство международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) полностью завершено, несмотря на то, что есть работы по подключению, которые еще не завершены.

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