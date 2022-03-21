Освятительное выступление Агустина Росси против Ривер: его сейв-шоу в победе Боки

Всего было 9 сейвов, но, конечно, некоторые из них выделялись больше, чем другие. Анализируя выступление Агустина Росси, великой фигуры в Суперклассике, в которой Бока Хуниорс обыграл Ривер Плейт в «Монументале», следует сначала упомянуть, что он выиграл хедз-ап того, кто, вероятно, лучший аргентинский футболист: Хулиан Альварес. Два раза (один раз за раз) синий и золотой вратарь опускал блайнд к своему забору, когда нападающий миллионер мог обогнать свою команду, а затем связать.

Однако со всех сторон были отказы и безопасность со всех сторон со стороны вратаря, появившегося в Чакарите. Он отключил хороший штрафной удар Хуанфера Кинтеро и выбрал последний заголовок Агустину Палавесино, когда матч умер, в качестве лучшего из своих вмешательств.

«Помимо моей игры, мы приложили очень большие усилия. Я вношу свой вклад со своего места, мальчики - это те, кто бежит после попадания мяча. Мы задались целью провести такой матч, мы довольны результатом и командой», - сказал он после матча. Он добавил: «Мы - Бока, за Ривер, все команды заботятся о «Боке» и стараются играть с ним по-другому. Это было продемонстрировано на турнире, это большая радость для всех».

Агустин Росси был обязан посвятить выступление в течение 90 минут матча: этот анализ было сделано на предыдущем заседании. Звездная фигура в нескольких определениях пенальти, вратарь из «Бока» подвергся критике после последних 1-2 на «Монументале», поскольку он отвечал за два гола соперника.

Хуан Роман Рикельме, который еще до того, как был лидером «Боки», поддержал его после серьезной ошибки в матче Кубка Либертадорес, несколько недель назад сослался на свои отличные новости. Он размышлял о своей уверенности в пенальти и бессознательно оказывал на него давление: «Нам повезло, что у нас есть лучник, который отлично справляется с пенальти. Вратарь, который чувствует себя спокойнее на пенальти, чем когда играет в игру, сумасшедшая вещь».

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