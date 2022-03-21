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Россия

Опять же, НИС приняла меры предосторожности против AMLO для содействия аннулированию мандата

Ни НИС, ни Избирательный трибунал не признают, что решение Конгресса Союза в отношении правительственной пропаганды является действительным в текущем процессе

Newsroom Infobae

21 март 2022
CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Комиссия по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС) приняла решение по двум просьбам о принятии мер предосторожности в отношении президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) за нарушение процесса содействия аннулированию мандата, которому она будет представлена 10 апреля.

По этому случаю агентство под председательством Лоренцо Кордова выступило в ответ на жалобу, выдвинутую Партией национального действия (PAN): «Комиссия предоставляет президенту меры предосторожности и превентивную защиту для распространения правительственной пропаганды в запрещенный период, » говорится в официальном заявлении института.

Комиссия по жалобам заявила, что меры предосторожности, запрошенные в отношении главы федеральной исполнительной власти, подходят для предполагаемого распространения правительственной пропаганды в течение запрещенного периода, связанного с процессом аннулирования мандата.

(Фото: специальное)
Продвижение отмены Манато, согласно INE и TEPJF, должно осуществляться только Национальным избирательным институтом, несмотря на определение Конгресса Союза (Фото: Архив)

По оценкам, благодаря публикациям, сделанным 7, 14, 15 и 17 марта 2022 года в профиле правительства Мексики в Facebook, были распространены резюме утренних президентских конференций, в которых «достижения правительства и/или действия, связанные с системой безопасности, общественными работами, налоговой стимулы и государственные инвестиции».

Это распространение было классифицировано НИС как мероприятие правительственной пропаганды, которое, судя по хорошему закону, запрещено в процессе аннулирования мандата, поскольку оно может вмешиваться в демонстрацию гражданства на избирательных участках.

Что касается ратификации указа, изменяющего определение сферы охвата концепции правительственной пропаганды, НСИ утверждает, что критерий толкования законодательства не применяется к текущему процессу аннулирования мандата и что он начался 4 февраля 2022 года с публикации соответствующий вызов.

Этот критерий совпадает с тем, что было принято Региональной специализированной палатой Избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) в решении SER-PSC-33/2022 от 18 марта, в котором установлено, что это постановление о толковании не применяется к избирательным процессам, которые уже начато, поэтому, даже если он вступит в силу, этот указ не применим к текущему разбирательству.

Infobae
Национальный избирательный институт (INE) продвигает меры предосторожности против AMLO за отмену мандата (Фото: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Следует отметить, что в пятницу, 18 марта, этот указ был опубликован в Официальном вестнике Федерации (DOF), поэтому новое определение правительственной пропаганды вступит в силу с этого момента, чтобы национальный президент и любой другой чиновник могли выразить себя на Аннулирование мандата и другие избирательные процессы.

Это связано с тем, что в четверг, 17-го, Сенат Республики 67 голосами за и 25 против утвердил, что реформа официальной пропаганды является фактом, так что теперь государственные чиновники, пока они не выделяют бюджет из казначейства на распространение этих процессов, смогут свободно высказываться о процедуре и других выборах, даже в закрытое время.

Эта реформа, представленная Серхио Гутьерресом Луной, председателем Совета директоров Палаты депутатов, предлагает изменить концепцию пропаганды в Общих законах об избирательных учреждениях и процедурах (LGIPE) и федеральном аннулировании мандата (LFRM), чтобы правительственная пропаганда понимается как «набор трудов, публикаций, изображений, записей и прогнозов, распространяемых в рамках любой формы социальной коммуникации, оплачиваемых из государственного бюджета и специально маркированных для этой цели государственным учреждением».

В указе также разъясняется, что «высказывания государственных служащих, на которых распространяются ограничения, установленные действующим законодательством», не являются правительственной пропагандой; однако избирательные органы не признают действительность этого указа и, в то же время, заявили недоброжелатели четвертого квартала что они обжалуют свои условия в Верховном суде страны (SCJN).

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