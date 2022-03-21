Активисты призывают покончить с 42-м разделом высылки мигрантов в Тихуане

Мехико, 21 марта Группа мигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества и активистов из коллектива Defended Asylum провела демонстрацию в этот понедельник в мексиканском городе Тихуана против Титулы 42, иммиграционной политики, которая допускает немедленную высылку или прямой отказ мигрантам, ищущим защита на границе Соединенных Штатов. 21 марта исполнилось два года с тех пор, как администрация бывшего президента США Дональда Трампа (2017-2021 гг.) «превратила законы США в здравоохранение в оружие», заявила журналистам перед демонстрацией Джудит Кабрера, содиректор Кризисного центра пограничной линии. Эта вторая годовщина вызвала протест, рассматривая раздел 42 как «жестокую и незаконную политику, которая возвращает семьи мигрантов и взрослых к опасности, которую они спасались бегством». Активисты и мигранты раскритиковали, что эта политика остается в силе в рамках мандата Джо Байдена и продолжает высылать мигрантов «в основном на основе ксенофобии и дискриминации», сказал Кабрера, который также поделился, что за эти два года организация Human Rights First задокументировала по меньшей мере 9 000 случаев насилия нападения на мигрантов, ожидающих на мексиканской границе. Франсель, мигрант из Гаити и один из пострадавших, сообщил СМИ, что из-за этой иммиграционной политики его сестра умерла в его стране после депортации в прошлом году. Он осудил тот факт, что за два года Соединенные Штаты вернули в свою страну более 22 000 гаитянцев, несмотря на кризис в карибской стране. Активистка Джина Гарибо из Defended Asylum Tijuana заявила, что в городе есть иммигранты из ЛГБТ-сообщества, которым было отказано из-за «ксенофобных и расистских» проблем, которые ждут возможности подать прошение о предоставлении убежища. Они, по его словам, даже подверглись нападению со стороны мексиканской полиции, что является примером «дискриминации, которой они страдают по эту сторону границы». Активисты и мигранты также приняли участие в марше мирного протеста, который направился к пограничному порту Сан-Исидро, где с плакатами и лозунгами они продемонстрировали свое неприятие этой иммиграционной политики, главным образом призывая к прекращению депортации и возобновлению подачи заявлений о предоставлении убежища. Из членов делегации группа из 12 человек подошла к входу в пограничный порт, чтобы представить свои дела агентам таможенного и пограничного управления (УБП), которые после консультаций со своим начальством отказали во въезде. Один из агентов CBP ответил, что для того, чтобы сделать исключение для ходатайства о предоставлении убежища мигрантам, которые пришли с просьбой о предоставлении убежища, они должны отправить электронное письмо в Управление по связям с общественностью. Николь Рамос из организации Al Otro Lado заявила в интервью Efe, что «эта реакция очень слабая, она бесполезна, потому что это не тот департамент, который подходит для такого рода вопросов, этот департамент предназначен для прессы и общественных мероприятий». «Их ответ был отвергнут, потому что они показали, что жизни этих мигрантов ничего не стоят; это ответ правительства, которое утверждает, что является борцом за права человека», - сказал Рамос, добавив, что они будут продолжать добиваться с помощью юридических мер, чтобы эти люди могли въехать в Соединенные Штаты. потому что их жизни также угрожает опасность на границе. Регион переживает рекордный миграционный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на границе с Мексикой в 2021 финансовом году, который закончился в сентябре прошлого года. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев. Мексиканские власти перехватили 73 034 иностранца с нелегальным пребыванием на национальной территории в период с 1 января по 8 марта этого года, как недавно сообщил Национальный институт миграции (НИМ).