Женщина была арестована за убийство бывшего Пумы Федерико Мартина Арамбуру: какую роль она сыграла бы в преступлении

zzzzinte1Argentina's centre Federico Martin Aramburu scores Argentina's third try during the rugby union World Cup third place final match France vs. Argentina, 19 October 2007 at the Parc des Princes stadium in Paris. AFP PHOTO / PAUL ELLISzzzz

Женщина была упреждающе задержана во Франции с субботы за якобы участие в убийстве Федерико Мартина Арамбуру, сообщил в понедельник информационному агентству AFP источник, близкий к расследованию.

Следователи говорят, что именно она управляла транспортным средством, в котором ехали двое других подозреваемых, когда они застрелили бывшего игрока Pumas в субботу утром на центральном бульваре в Париже. Обе они до сих пор числятся пропавшими без вести и находятся в розыске со стороны властей.

Федерико Мартин Арамбуру скончался в возрасте 42 лет в Париже рано утром в субботу после ссоры в баре в районе Сен-Жермен-де-Пре. Инцидент произошел после спора между двумя группами людей в баре Le Mabillon, который вынудил вмешаться охрану заведения. После этого эпизода подозреваемые «вскоре вернулись на автомобиле и выстрелили», согласно источнику в полиции.

Бар, где было объявлено о бывшем аргентинском регби

Спортсмен скончался на месте, где было обнаружено «несколько выстрелов» от пуль, добавил другой источник, близкий к следствию. Согласно первым элементам, два человека обстреляли Арамбуру. Основная цель — крайне правый активист. Женщина, которая управляла автомобилем, также входила в розыск подозреваемых. Обвинение начало расследование убийства.

Федерико Мартин Арамбуру играл в составе нескольких французских регбийных клубов: Биарриц (2004-2006), Перпиньян (2006-2008) и Дакс (2008-2010). И он 22 раза входил в состав сборной Аргентины. С тех пор как он закончил спортивную карьеру, он жил в Биаррице, на юго-западе Франции, и работал в компании в туристическом секторе.

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