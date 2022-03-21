Женщина была арестована за убийство бывшего Пумы Федерико Мартина Арамбуру: какую роль она сыграла бы в преступлении

Женщина была упреждающе задержана во Франции с субботы за якобы участие в убийстве Федерико Мартина Арамбуру, сообщил в понедельник информационному агентству AFP источник, близкий к расследованию.
Следователи говорят, что именно она управляла транспортным средством, в котором ехали двое других подозреваемых, когда они застрелили бывшего игрока Pumas в субботу утром на центральном бульваре в Париже. Обе они до сих пор числятся пропавшими без вести и находятся в розыске со стороны властей.
Федерико Мартин Арамбуру скончался в возрасте 42 лет в Париже рано утром в субботу после ссоры в баре в районе Сен-Жермен-де-Пре. Инцидент произошел после спора между двумя группами людей в баре Le Mabillon, который вынудил вмешаться охрану заведения. После этого эпизода подозреваемые «вскоре вернулись на автомобиле и выстрелили», согласно источнику в полиции.
Спортсмен скончался на месте, где было обнаружено «несколько выстрелов» от пуль, добавил другой источник, близкий к следствию. Согласно первым элементам, два человека обстреляли Арамбуру. Основная цель — крайне правый активист. Женщина, которая управляла автомобилем, также входила в розыск подозреваемых. Обвинение начало расследование убийства.
Федерико Мартин Арамбуру играл в составе нескольких французских регбийных клубов: Биарриц (2004-2006), Перпиньян (2006-2008) и Дакс (2008-2010). И он 22 раза входил в состав сборной Аргентины. С тех пор как он закончил спортивную карьеру, он жил в Биаррице, на юго-западе Франции, и работал в компании в туристическом секторе.
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