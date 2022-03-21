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Россия

Несколько итальянских парламентариев откажутся слушать Зеленского завтра

Newsroom Infobae

21 март 2022

Рим, 21 марта По меньшей мере двадцать итальянских законодателей, почти все бывшие члены Движения 5 звезд (M5S), завтра откажутся слышать президента Украины Владимира Зеленского в парламенте как «пропаганду». «Это только маркетинговая операция, которая не послужит прекращению военных действий и не будет полезна для оскорбленной стороны», - оправдывает в понедельник Андреа Коллетти, вице-президент партии «Alternativa c'è», раскол M5S с пятнадцатью депутатами и четырьмя сенаторами. Украинский президент должен выступить завтра в 11.00 по местному времени (10.00 по Гринвичу) по видеоконференции в итальянском парламенте на совместном заседании, как он это сделал в других странах, таких как США, Германия или Великобритания. Мероприятие возглавят премьер-министр Марио Драги и президенты Сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати и Палата депутатов Роберто Фицо. Парламент будет выглядеть как в прекрасные события, созванные на совместном заседании, и это будет третий раз, когда глава иностранного государства выступает перед итальянскими палатами после Хуана Карлоса I (Испания) в 1998 году и Папы Иоанна Павла II. Однако некоторые итальянские парламентарии высказываются против этого вмешательства, особенно со стороны партий, традиционно связанных с Москвой, таких как «Пять звезд» и ультраправая Лига Маттео Сальвини. Фактически, в объединившей их правящей коалиции в период с июня 2018 года по август следующего года обе стороны договорились защищать в Европе снятие санкций против России и рассматривать Кремль в качестве партнера, «поскольку он не представляет военной угрозы». Премьер-министр этой коалиции Джузеппе Конте, который принял президента России Владимира Путина в Риме, в настоящее время является лидером M5S и решил прислушаться к Зеленскому. Среди законодателей, которые также заявили о своем отсутствии, есть сенатор Лиги Симона Пийон; член Смешанной группы Лаура Гранато, член M5S Энрика Сегнери и депутат Вероника Джанноне из Forza Italia Сильвио Берлускони, друга Путина. Гранато даже предложил послушать Путина. Италия имеет прочные связи с Россией, которые также были ужесточены в советский период, поскольку Италия в течение многих лет была самой могущественной Коммунистической партией в Европе. Товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 21,7 миллиарда евро в год, и Италия особенно зависит от российского газа, составляя около 40% от общего импорта. ШЕФ бсм/пддп

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