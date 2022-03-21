Непринужденный визит на Ямайку, вдали от суеты регги

Любой, кто думает о Ямайке, вероятно, представит себе регги-вечеринку на пляже с большим количеством рома и марихуаны, но Карибский остров - это гораздо больше, чем это клише.

«Это один из самых красивых впечатлений, которые вы можете получить на Ямайке», - обещает некоторым довольно скептически настроенным посетителям гид Анейф Андерсон.

Вы планируете отвезти их в птичий парк недалеко от Монтего-Бей, но разве это фантастика?

Оказавшись на месте, заповедник Rockland's Birds Sanctuary кажется прекрасным местом в горах с великолепным видом на океан.

И лучшее, что нельзя увидеть с первого взгляда, например, колибри, которые свободно летают и кормятся с ладони посетителей, которые, таким образом, получат незабываемые впечатления.

Фриц, администратор небольшого парка, разрешает посетителям сидеть на террасе и дает им бутылку сахарной воды.

«Все, что им нужно сделать, это сесть, подержать сахарную воду в одной руке и вытянуть палец из другой руки», — объясняет Фриц. Через две-три минуты две красивые колибри порхают на вытянутых пальцах и после короткого колебания осторожно приземляются на них.

«Чувство, что это существо легкое, как перышко в руке, ощущение хлопания крыльев и видение того, как оно ищет сахарную воду своим маленьким и тонким клювом, безумно и поистине неописуемо». Марион из Нюрнберга впечатлена.

Очевидно, Фриц знает все о колибри. Например, что эти маленькие птицы могут летать со скоростью 50 километров в час, они махают крыльями до 90 раз в секунду, что самые маленькие весят всего два грамма, а самые большие - не более 20 граммов.

Птичий заповедник, как объясняет Фриц, обязан своим существованием англичанке Лизе Салмон. Она влюбилась в начале 1950-х годов в это прекрасное место на море, ходила на обширные прогулки и оставляла повсюду еду и сахарную воду для птиц.

Через пару лет ее дом стал центром мира местных птиц, а в 1952 году англичанка открыла двери своего убежища для публики.

Посещение колибри можно легко совместить с объездом к Великой реке, недалеко от деревни Лете.

Если вы арендуете автомобиль, вам придется ехать по извилистым горным дорогам к реке, где вам придется принять решение в штаб-квартире «Chukka Reggae Rafting»: продолжить дикую верхнюю часть реки и вернуться по порогам, а точнее спуститься на бамбуковом плоту по тихим низовьям?

Те, кто предпочитает что-то более расслабленное, выберут бамбуковый вариант и следующие два часа отдадут в руки Джошуа, коренастого стропила с дредами, завязанными в хвостик.

Только в некоторых узких проходах, где течение сильнее, а река глубже, Джошуа приходится вдавливать палку плота в скалу изо всех сил. В остальном у вас будет достаточно времени и отдыха, чтобы полюбоваться великолепным прибрежным пейзажем с гигантскими бамбуковыми лесами.

По пути мы неоднократно встречали молодых людей, пробирающихся по воде, усердно толкая плоты вверх по течению. В то время как платящие туристы с комфортом добираются на машине до базы в конце экскурсии, плоты должны быть возвращены к месту старта силой мышц. Эти молодые люди стремятся к этому в реке против прилива не менее трех часов, всего за десять долларов.

Когда Джошуа спросили, знает ли он станцию колибри в соседнем Рокленде, человек рассказывает замечательную историю, которая до сих пор проходит по всему региону Монтего-Бей и сегодня.

Джошуа рассказывает, что в день смерти Лизы Салмон все птицы внезапно исчезли. Люди думали, что никогда не вернутся, но на похоронах Лизы вернулись все ее дружелюбные птицы. Правда это или нет, но Джошуа и большинство ямайцев твердо верят в эту историю.

Лучшее время для поездки на Ямайку — засушливые периоды, которые проходят с июля по август и с декабря по апрель. Сезон дождей с все еще приятными температурами длится с мая по июнь и с сентября по ноябрь.

За дополнительной информацией обращайтесь в Совет по туризму Ямайки, бульвар Натсфорд 64, Кингстон 5, Ямайка, или посетите сайт www.visitjamaica.com.

дпа