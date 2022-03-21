Мужчина и его 15-летняя дочь были застрелены киллерами в Веракрусе

JESÚS CARRANZA, VERACRUZ, 06DICIEMBRE2016.- El día de ayer se suscitó un enfrentamiento entre el ejercito y hombres armados con saldo de 20 civiles muertos y dos detenidos, los hechos ocurrieron en la carretera que va a la comunidad de Suchilapan, cerca del limite territorial entre Veracruz y Oaxaca. El día de hoy camionetas de militares patrullaban la zona. FOTO: ÁNGEL HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Вооруженные убийцы напали на мужчину и его 15-летнюю дочь в воскресенье, 20 марта, в муниципалитете Саюла-де-Алеман, штат Веракрус; в результате этого пострадавший мгновенно скончался, а затем погиб несовершеннолетний, который был тяжело ранен, но на следующий день скончался в больнице. факты.

Перла «Н» получила четыре пулевых ранения в тело после того, как стала жертвой нападения, в результате которого умер ее отец, поэтому на месте ее лечили фельдшеры, а затем доставили в ближайшую больницу, где она погибла в понедельник, 21 марта.

Обе жертвы ехали на мотоцикле по грунтовой дороге, соединяющей общину Альмагрес с Сан-Антон-Эхидо, принадлежащей муниципалитету Сайюла-де-Алеман, расположенному к югу от Веракруса.

Когда они собирались добраться до Телебачиллерато, убийцы перехватывали их и несколько раз открывали по ним огонь, в результате чего мужчина был шесть раз ранен пулями в тело.

Менее чем за месяц до этого был убит секретарь мэра образования (Фото: Cuartoscuro)

Генеральная прокуратура штата Веракрус (FGE) сообщила, что она уже открыла папку для расследования насильственных событий, в которых были убиты обе жертвы, поэтому они уже принимают меры для поиска виновных и возможных мотивов преступления.

Менее чем за месяц до нападения в этом образовании также был убит личный секретарь мэра Саюлы Лорена Санчес Варгас; согласно первым расследованиям по этому делу, он участвовал в конфликте между торговцами и городским советом Саюлы по поводу расширения правительственные помещения.

Мэр организации обвинил местного журналиста Сантоса Лопеса Селдо в участии в убийстве, заявив, что «даже репортер опубликовал публикацию, в которой говорилось, что якобы шпионил за ним», сказал чиновник.

Со своей стороны, журналист обратился к государственным властям с просьбой о защите перед лицом обвинений мэра, поскольку выразил опасения по поводу вероятных репрессий, жертвой которых он может стать после того, как его напрямую обвинили в преступлении, не будучи сначала связанным с судебным преследованием со стороны соответствующие органы.

Прокуратура Веракруса уже расследует факты (Фото: Europa Press)

В тот же день нападения на секретаря мэра был захвачен член картеля нового поколения Халиско (CJNG), который владел украденным автомобилем и огнестрельным оружием.

Бонифачо «N» был арестован государственными властями после того, как его обвинили в его предполагаемой причастности к преступлениям против здоровья, безопасности движения транспортных средств и незаконного ношения огнестрельного оружия, за что он был арестован на борту фургона на шоссе Герман-Альмагрес Саюла.

Узнав о присутствии сотрудников органов государственной безопасности, субъект безуспешно попытался скрыться, после чего был проведен профилактический обыск, в результате которого были обнаружены длинный пистолет, магазин, 10 полезных патронов и 15 конвертов с подозреваемым кокаином.

Согласно информации, предоставленной Министерством общественной безопасности штата Веракрус, Бонифачо «Н» будет сотрудничать с Марко Антонио «Н», Эль Сабритасом и Яиром «Н», Эль-Роко; оба они недавно арестованы государственными властями.

Трое предполагаемых преступников были идентифицированы как члены преступной ячейки, которая, как считается, причастна к насилию в муниципалитетах Сайюла, Олута, Акаюкан, Исла и Плайя-Висенте, и власти расследуют эту группу, поскольку они получили несколько жалоб на них за убийство , похищение людей, вымогательство, ограбление предприятий и перевозка грузов, а также незаконный оборот наркотиков.

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