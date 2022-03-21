Бывший министр из Аньеса обвиняется в остановке завода по производству карбамида

Ла-Пас, 21 марта Прокуратура Боливии сообщила в понедельник, что она предъявила официальное обвинение бывшему министру углеводородов Виктора Уго Саморе из переходного управления Жанин Аньес в связи с предполагаемым экономическим ущербом в размере около 8,6 миллиона долларов в связи с прекращением деятельности государственный завод карбамида. Помимо Саморы, бывшему президенту государственной компании Yacimientos Petrolíferos Fiscal Boliviano (YPFB) Эрланду Солису и четырем бывшим должностным лицам этой компании также были предъявлены обвинения, заявил директор прокуратуры, специализирующейся на коррупции, налогах, таможне и легитимации незаконных доходов. Олдрин Барриентос. «Прокуратура вынесла обвинительное заключение, должным образом подкрепленное 11 свидетельскими показаниями и 73 документальными доказательствами, запрошенными и изъятыми у соответствующих учреждений», - сказал Барриентос, цитируемый в пресс-релизе, выпущенном Генеральной прокуратурой. Прокуратура сейчас ожидает «указания на возбуждение судебного процесса судебным органом», добавил он. Шестеро бывших чиновников обвиняются в предполагаемых преступлениях, связанных с «невыполнением обязанностей и неэкономичным поведением», поэтому прокуратура требует восемь лет лишения свободы для них «плюс любое увеличение, определяемое отягчающими обстоятельствами», говорится в заявлении. Самора был объявлен «бунтовщиком», так как неизвестно, где он находится с тех пор, как Луис Арсе занял пост президента страны в ноябре 2020 года. В 2017 году Боливия запустила указанный нефтехимический завод в центральной части тропика Кочабамба с ежедневной производственной мощностью 2100 тонн карбамида и 1200 тонн аммиака. По данным правительства Арсе, завод был остановлен на 22 месяца из-за социально-политического кризиса 2019 года и пандемии в 2020 году, которая нанесла экономический ущерб в размере около 450 миллионов долларов, хотя прокуратура говорит о 8,6 миллиона долларов. В то время переходное правительство Аньеса осудило, что «вооруженные» группы нанесли ущерб и ущерб государственным учреждениям, таким как этот завод и газопровод, среди прочего, во время конфликтов 2019 года. Отраслевая деятельность наконец возобновилась в сентябре 2021 года. Мочевина - это удобрение, изготовленное из природного газа, которое позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры, такие как рис, кукуруза, пшеница, сахарный тростник, картофель, а также фрукты и овощи. ШЕФ гб/дисм/мчас