Сложная неделя начинается с обобщенного повторного набора в ожидании установления максимальных цен.

Foto de archivo - Un cliente tiene una lista en verdulería en un mercado callejero, en Buenos Aires, Argentina. Jun 15, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Резкое падение AL30, одной из основных облигаций, используемых для работы с финансовыми долларами, на 2,37% и разница в цене между спотовым и 48-часовым периодом, где ставка была выше, чем ставка поручительства, усилили искажения до такой степени, что доллар, подсчитанный с расчетом, упал ниже цены евродепутата доллар. Было проведено множество арбитражных разбирательств.

Доллар Европарламента на спот-рынке торговался на уровне 28,87 доллара США, что дешевле, чем российские облигации того же срока, и через 48 часов он был выплачен по цене 29,33. Это объясняет высокий спрос на эти облигации, который перешел к цене доллара Европарламента, которая выросла на 0,73% до 196,40 доллара, в то время как ликвидированная спотовая цена выросла на 50 центов и закрылась на уровне 195,47 песо. Евродепутат начал колесо с 198 долларов, затем упал до 194 долларов и закрылся за 195,47 песо.

«Разрыв между двумя долларами сократился вдоль колеса, но по мере появления предложения он уменьшился. Когда разрыв достигает этих несуществующих уровней, есть те, кто выступает в арбитраже, чтобы купить кабель и продать MEP, потому что обмен между двумя долларами очень дешевый. За другими столами мне сказали, что есть много клиентов, предлагающих кабель», - сказал Николас Ривас, трейдер из Буэнос-Айрес-Валорес (BAVSA), который напомнил, что разрыв между двумя долларами в начале года составлял 4%. Этот разрыв представляет собой стоимость доллара кабеля. В прошлом году разрыв составлял 8%, а в 2020 году достиг 10%.

В то время как правительство довольно этими спокойными долларами - «синий вырос всего на 50 центов до 202,50 долларов» - с другой стороны, оплачивает свои расходы. Второй тур подряд ей пришлось продавать доллары на оптовом рынке из-за спроса со стороны импортеров и отсутствия экспортеров, недовольных увеличением удержаний. Ему пришлось расстаться с 15 миллионами долларов. В четверг он продал 30 миллионов долларов. Резервы потеряли 56 миллионов долларов за два дня и составили 37 013 миллионов долларов США. Это одна из издержек, связанных с желанием контролировать инфляцию с помощью большего количества налогов: резервы теряются в то время, когда МВФ требует их повышения.

Искажение и подсветка

Кулфас (задом наперед), Фелетти, Гусман и Домингес, генеральный штаб объявленной президентом «войны с инфляцией»

Искажение обменного курса на фоне соглашения с МВФ и сильное общее изменение цен, которое происходит в то время, когда правительство объявило единую антиинфляционную меру - увеличение удержания экспорта производных сои - добавили еще больше путаницы на рынке. Оптовые и розничные торговцы подчеркивают будущий контроль. Они хотят достичь соглашения о цене с расширенными значениями.

Между тем долговые облигации в долларах в целом снизились, а страновой риск вырос на 20 пунктов до 1786 базисных пунктов. Аргентинские облигации оплатили стоимость, которую регион не заплатил за решение Федеральной резервной системы США прекратить покупку казначейских облигаций, потому что он будет продавцом, который будет поглощать доллары с места в своем антиинфляционном плане. С предложением облигаций ФРС ставка по облигациям вырастет. Сейчас он составляет 2,15 процента.

Развивающиеся страны даже не заметили эту меру, за исключением Аргентины. Стартовый ETF (EEM) в пятницу вырос на 1,43%, а ETF Бразилии (EWZ) - на 2,45 процента. Энергетика также была на подъеме. Использование нефти увеличилось на 1,30 процента.

Проблема на сегодняшний день заключается в том, что нефть выросла более чем на 2% в котировках овернайт и движется к 110 долларам США. Газ вырос на 1,08%. Это плохие новости для Аргентины и еще больше трудностей со снижением инфляции. Мы не должны забывать, что инфляция в феврале была высокой, несмотря на то, что вторжение России в Украину началось в марте.

Соевые бобы, пшеница и кукуруза, с другой стороны, немного выросли до 0,50%. Нью-йоркские фондовые биржи демонстрировали снижение своих показателей. Самым наказанным был индекс Доу-Джонса с 0,30%. Европа смешивала взлеты и падения, как и Азия.

Неделя начинается непросто для Аргентины.

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