3-2. Испания побеждает Бразилию в Мелилье дублем от Ale de Paz

Writing Sports, 21 Mar Женская сборная Испании по футзалу победила чемпионку мира Бразилии со счетом 3:2 в понедельник, забив два гола от Але де Пас и одного от Лауры Кордобы в товарищеском матче в Мелилье (Испания). Испания и Бразилия, которые не встречались с тех пор, как они это сделали в 2015 году в полуфинале чемпионата мира в Гватемале с победой Южной Америки со счетом 4:0, сыграли ровный матч в павильоне Хавьера Имброды Ортиса, где девушки из Клаудии Понс, действующие чемпионы Европы, выиграли в пятый раз в своей истории. Канариньяса, который потерпел всего шесть поражений. И он сделал это с камбэком. Дебора Ванин обогнала бразильцев на 23-й минуте, но в двух действиях подряд на 28-м и 29-м Але де Пас, близком к Пескадосу Рубену Буреле, перевернула счет и установила счет 2:1. Четыре минуты спустя Ана Луиза вернула столы на табло, и на 36-м закрытии Атлетико Навалькарнеро Лауры Кордобы с пасом Пеке завершился испанским триумфом в Мелилье. - Технический лист: 3 — Испания: Сильвия, Майт, Пеке, Ана Лухан и Ирен Кордоба. Также играли Крис, Марта Бальбуена, Ноэлия, Дани, Лаура Кордова, Дженни Лорес, Але де Пас, Люси и Ирэн Сампер. 2 — Бразилия: Джози, Тати, Амандиха, Дебора Ванин и Эмили. Затем играли Сара Соарес, Силин, Тампа, Наталия, Ками, Ана Луиза, Жу Дельгадо, Ари и Лоррана. Голы: 0:1, м.23: Ваним. 1-1, м.28 Але де Пас. 2:1, 29: Але де Пас. 2-2, m.33: Ана Луиза. 3-2, m.36: Лаура Кордова. Судьи: Хуан Хосе Кордеро Галлардо, Хавьер Морено Рейна и Кристиан Наварро Лопес. Желтая карточка ассистенту испанского тренера Иниго Мартинесу и Ане Луизе. Красная карточка бразильцу Жу Дельгадо. Инциденты: товарищеский матч в павильоне Хавьера Имброды Ортиса в Мелилье. ШЕФ

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