20 фотографий взрыва Путина, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек в украинском торговом центре

People stand at the site of a bombing at a shopping center in Kyiv as Russia's invasion on Ukraine continues, Ukraine, March 21, 2022. REUTERS/Thomas Peter
По данным Генеральной прокуратуры Украины через Telegram, число погибших в результате взрыва российскими войсками торгового центра в Киеве прошлой ночью уже составляет восемь человек.
Спасатели наблюдают за местом взрыва бомбы в торговом центре в Киеве, поскольку вторжение России в Украину продолжается (REUTERS/Thomas Peter) Собака гуляет по месту бомбардировки. REUTERS/Томас Питер
В заявлении говорится, что было начато расследование в связи с ракетным обстрелом, произведенным российскими войсками в Подольском районе столицы Украины, «который вызвал большие разрушения и унес жизни восьми человек».
Кассовые аппараты повреждены в супермаркете в торговом центре, который был поврежден во время бомбардировки в Киеве, когда продолжается вторжение России в Украину. REUTERS/Томас Питер Ветеран украинских сил обороны фотографирует, как получилось место (REUTERS/Марко Джурица)
В частности, было начато расследование «нарушения законов и обычаев войны», что переводится как «преднамеренное убийство».
Общий вид места бомбардировки. REUTERS/Марко Джурица REUTERS/Марко Джурица
Установлено, что в ночь на 20 марта российские вооруженные силы применили «средства войны, запрещенные международным правом», для нанесения ракетного удара по Подольскому району столицы, говорится в сообщении.
Пожарные продолжают работать на месте происшествия. REUTERS/Марко Джурица REUTERS/Марко Джурица
Торговый центр был разрушен в результате пожара, вызванного российскими войсками, а также повреждены окна близлежащих домов и автомобилей, припаркованных поблизости.
Пожарные пытаются потушить пламя, оставшееся от взрыва. REUTERS/Марко Джурица Капеллан Николай Мединский держит крест и четки на месте военного нападения. REUTERS/Сергей Нужненко
Первоначально сообщалось, что четыре человека погибли и один получил ранения в результате нападения на торговый центр, а затем, по меньшей мере, шесть человек погибли.
REUTERS/Марко Джурица Тела лежат на земле в месте бомбардировки. REUTERS/Марко Джурица
В заявлении прокурора добавлено, что информация о погибших и раненых будет обновляться, а спасательные бригады и правоохранительные органы продолжают работать на месте, чтобы зафиксировать произошедшее.
В первые часы работы на объекте работали 63 пожарных и 11 единиц (пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины/Reuters) Спасатели работают на месте торгового центра, пострадавшего в результате авиаудара, в то время как российская атака на Украину продолжается. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS
Экстренные службы были предупреждены в 22.48 воскресенья по местному времени о пожаре на парковке торгового центра, объявленном после нападения России.
Спасатель реагирует внутри торгового центра после обнаружения мертвых людей. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS
В общей сложности 63 пожарных и 11 подразделений работают над тушением пламени, которое достигло бы третьего и четвертого этажей торгового центра, говорится в сообщении Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Спасатели и солдаты доставляют раненого в машину скорой помощи после нападения. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS Спасатели продолжают поиск выживших. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS
«В результате бомбардировки противника вспыхнул пожар на парковке и в торговом центре (...) Ближайшие пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия немедленно. По прибытии боевики установили, что в результате бомбардировки (...) четыре человека погибли и один получил ранения», - пояснил он.
Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: