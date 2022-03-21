20 фотографий взрыва Путина, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек в украинском торговом центре

People stand at the site of a bombing at a shopping center in Kyiv as Russia's invasion on Ukraine continues, Ukraine, March 21, 2022. REUTERS/Thomas Peter

По данным Генеральной прокуратуры Украины через Telegram, число погибших в результате взрыва российскими войсками торгового центра в Киеве прошлой ночью уже составляет восемь человек.

Спасатели наблюдают за местом взрыва бомбы в торговом центре в Киеве, поскольку вторжение России в Украину продолжается (REUTERS/Thomas Peter)

Собака гуляет по месту бомбардировки. REUTERS/Томас Питер

В заявлении говорится, что было начато расследование в связи с ракетным обстрелом, произведенным российскими войсками в Подольском районе столицы Украины, «который вызвал большие разрушения и унес жизни восьми человек».

Кассовые аппараты повреждены в супермаркете в торговом центре, который был поврежден во время бомбардировки в Киеве, когда продолжается вторжение России в Украину. REUTERS/Томас Питер

Ветеран украинских сил обороны фотографирует, как получилось место (REUTERS/Марко Джурица)

В частности, было начато расследование «нарушения законов и обычаев войны», что переводится как «преднамеренное убийство».

Общий вид места бомбардировки. REUTERS/Марко Джурица

REUTERS/Марко Джурица

Установлено, что в ночь на 20 марта российские вооруженные силы применили «средства войны, запрещенные международным правом», для нанесения ракетного удара по Подольскому району столицы, говорится в сообщении.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия. REUTERS/Марко Джурица

REUTERS/Марко Джурица

Торговый центр был разрушен в результате пожара, вызванного российскими войсками, а также повреждены окна близлежащих домов и автомобилей, припаркованных поблизости.

Пожарные пытаются потушить пламя, оставшееся от взрыва. REUTERS/Марко Джурица

Капеллан Николай Мединский держит крест и четки на месте военного нападения. REUTERS/Сергей Нужненко

Первоначально сообщалось, что четыре человека погибли и один получил ранения в результате нападения на торговый центр, а затем, по меньшей мере, шесть человек погибли.

REUTERS/Марко Джурица

Тела лежат на земле в месте бомбардировки. REUTERS/Марко Джурица

В заявлении прокурора добавлено, что информация о погибших и раненых будет обновляться, а спасательные бригады и правоохранительные органы продолжают работать на месте, чтобы зафиксировать произошедшее.

В первые часы работы на объекте работали 63 пожарных и 11 единиц (пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины/Reuters)

Спасатели работают на месте торгового центра, пострадавшего в результате авиаудара, в то время как российская атака на Украину продолжается. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

Экстренные службы были предупреждены в 22.48 воскресенья по местному времени о пожаре на парковке торгового центра, объявленном после нападения России.

Спасатель реагирует внутри торгового центра после обнаружения мертвых людей. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

В общей сложности 63 пожарных и 11 подразделений работают над тушением пламени, которое достигло бы третьего и четвертого этажей торгового центра, говорится в сообщении Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Спасатели и солдаты доставляют раненого в машину скорой помощи после нападения. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

Спасатели продолжают поиск выживших. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

«В результате бомбардировки противника вспыхнул пожар на парковке и в торговом центре (...) Ближайшие пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия немедленно. По прибытии боевики установили, что в результате бомбардировки (...) четыре человека погибли и один получил ранения», - пояснил он.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Брошюра через REUTERS

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